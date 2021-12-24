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Петербуржец пойдет под суд за призывы к насилию

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Калининский районный суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении Владислава Коваленко, которого обвиняют в призывах к экстремистской деятельности. Об этом 24 декабря сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

По версии следствия, 11 июня Коваленко из личной неприязни к кочевому народу разместил на своей странице во «ВКонтакте» сообщение, которое, как установила судебная психолого-лингвистическая экспертиза, содержит призывы к насилию в отношении представителей этой национальности.

К производству дело пока не приняли. По ч. 2 ст. 280 УК РФ мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

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Комментарии (3)

266388279
Нет плохих наций, есть плохие люди
Kilrathi
Если пропадет лошадь или отравишься паленым алкоголем - ругаться и выражать эмоции разрешается исключительно шепотом, предварительно выгнав всех, заперев помещение и проверив на подслушивающие устройства.
1111111111111111111
Цыгане теперь в прокуратуру пошли? Надоело видимо гадать и воровать.
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