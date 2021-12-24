Петербуржец пойдет под суд за призывы к насилию

Калининский районный суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении Владислава Коваленко, которого обвиняют в призывах к экстремистской деятельности. Об этом 24 декабря сообщает объединенная пресс-служба городских судов.



По версии следствия, 11 июня Коваленко из личной неприязни к кочевому народу разместил на своей странице во «ВКонтакте» сообщение, которое, как установила судебная психолого-лингвистическая экспертиза, содержит призывы к насилию в отношении представителей этой национальности.

