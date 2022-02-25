Мизулина попросила проверить сообщения об иностранном финансировании Юрия Дудя

Лига безопасного интернета обратилась в Генеральную прокуратуру РФ и министерство юстиции с просьбой проверить сообщения некоторых СМИ об иностранном финансировании блогера Юрия Дудя. Об этом в своем Telegram-канале заявила глава организации Екатерина Мизулина.
«В случае подтверждения фактов наличия такого финансирования, признать блогера лицом, выполняющим функции иностранного агента на территории России», — гласит запись, опубликованная в мессенджере 25 февраля.
Между тем Мизулина не уточнила, какие конкретно медиа заявляли об иностранном финансировании Дудя.
Ранее Лига безопасного интернета обнаружила пропаганду наркотиков в двух интервью Дудя: с блогером Ивангаем и рэпером Моргенштерном. В результате суд оштрафовал блогера на 100 тысяч рублей.