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Мизулина попросила проверить сообщения об иностранном финансировании Юрия Дудя

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Лига безопасного интернета обратилась в Генеральную прокуратуру РФ и министерство юстиции с просьбой проверить сообщения некоторых СМИ об иностранном финансировании блогера Юрия Дудя. Об этом в своем Telegram-канале заявила глава организации Екатерина Мизулина.

«В случае подтверждения фактов наличия такого финансирования, признать блогера лицом, выполняющим функции иностранного агента на территории России», — гласит запись, опубликованная в мессенджере 25 февраля.

Между тем Мизулина не уточнила, какие конкретно медиа заявляли об иностранном финансировании Дудя.

Ранее Лига безопасного интернета обнаружила пропаганду наркотиков в двух интервью Дудя: с блогером Ивангаем и рэпером Моргенштерном. В результате суд оштрафовал блогера на 100 тысяч рублей.

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Комментарии (2)

Wow2018
А мы раньше на истории думали - как люди строчили доносы? Вот так. Анонимные СМИ попросили.
А не честнее ли, огласить список?
Абамба
А еще он в Германии родился, живет в России, но считает себя украинцем. Надо врачам показать обязательно.
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