Мизулина попросила проверить сообщения об иностранном финансировании Юрия Дудя

Лига безопасного интернета обратилась в Генеральную прокуратуру РФ и министерство юстиции с просьбой проверить сообщения некоторых СМИ об иностранном финансировании блогера Юрия Дудя. Об этом в своем Telegram-канале заявила глава организации Екатерина Мизулина.



«В случае подтверждения фактов наличия такого финансирования, признать блогера лицом, выполняющим функции иностранного агента на территории России», — гласит запись, опубликованная в мессенджере 25 февраля.



Между тем Мизулина не уточнила, какие конкретно медиа заявляли об иностранном финансировании Дудя.

