Швейцария сохраняет нейтралитет. Страна не хочет замораживать российские счета

Швейцария не собирается вводить санкции против России, но проследит за тем, чтобы ее не использовали для обхода европейский санкций. Об этом 25 февраля сообщает газета Spiegel.



Правительство Швейцарии приняло решение не вводить санкции против России. Россияне, чьи средства заморожены в Евросоюзе, смогут распоряжаться и снимать деньги со своих швейцарских счетов.



При этом страна ввела ограничения, чтобы не допустить обхода санкций ЕС. У нее уже есть такой опыт после событий в Крыму. Теперь эти меры ужесточат. Вводятся финансовые ограничения против трех российских банков, ограничения на поездки для 336 депутатов Госдумы и ряда бизнесменов.

