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Швейцария сохраняет нейтралитет. Страна не хочет замораживать российские счета

При этом страна ввела ограничения, чтобы не допустить обхода санкций ЕС.

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Швейцария не собирается вводить санкции против России, но проследит за тем, чтобы ее не использовали для обхода европейский санкций. Об этом 25 февраля сообщает газета Spiegel.

Правительство Швейцарии приняло решение не вводить санкции против России. Россияне, чьи средства заморожены в Евросоюзе, смогут распоряжаться и снимать деньги со своих швейцарских счетов.

При этом страна ввела ограничения, чтобы не допустить обхода санкций ЕС. У нее уже есть такой опыт после событий в Крыму. Теперь эти меры ужесточат. Вводятся финансовые ограничения против трех российских банков, ограничения на поездки для 336 депутатов Госдумы и ряда бизнесменов.

24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине, уточнив, что оккупация в планы не входит, действия связаны с защитой от «тех, кто взял Украину в заложники». Финансовые рынки отреагировали обвалом, Европа — санкциями. Подробнее читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (3)

bluxer
Помнят переход Суворова через Альпы и вообще хорошо к нам относятся. Потому что у них соседи все свиньи.
263888341
Конечно не будут, они живут на деньгах наших трудяг чиновников.
Leo.S
Швейцарцы всегда нейтральны, поэтому без воин и живут
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