Пожарные неслись к гостинице «Санкт-Петербург» после заявки о возгорании, но не нашли даже дыма

Информация о пожаре в отеле на Пироговской набережной, 5/2, поступила в МЧС Петербурга около половины одиннадцатого утра. Сотрудники гостиницы говорили о срабатывании сигнализации в номере на шестом этаже.
Пока часть спасателей выводила людей, другие обследовали не только указанный этаж, но и расположенные выше и ниже, но ничего не нашли, даже дыма. По предварительной информации, произошло короткое замыкание в одном из помещений без горения.
Гостиница «Санкт-Петербург» горела 31 год назад — 23 февраля 1991 года. Огнем были объяты помещения на трех этажах — 7, 8 и 9. Погибли 16 человек, из которых 9 — пожарные.
«Фонтанка» писала об этом происшествии в материале «30 лет страшному пожару в гостинице «Ленинград»: убийство журналиста «Огонька» или шведская неосторожность?»