Пожарные неслись к гостинице «Санкт-Петербург» после заявки о возгорании, но не нашли даже дыма

Информация о пожаре в отеле на Пироговской набережной, 5/2, поступила в МЧС Петербурга около половины одиннадцатого утра. Сотрудники гостиницы говорили о срабатывании сигнализации в номере на шестом этаже.



Пока часть спасателей выводила людей, другие обследовали не только указанный этаж, но и расположенные выше и ниже, но ничего не нашли, даже дыма. По предварительной информации, произошло короткое замыкание в одном из помещений без горения.