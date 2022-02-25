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iHerb перестал доставлять заказы в Россию

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Американский онлайн-магазин iHerb с 25 февраля на неопределенный срок перестал принимать заказы из России. При заходе на сайт компании появляется извинение и предупреждение о логистических проблемах.

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«В связи с логистическими проблемами, на которые мы не в силах повлиять, в настоящий момент и на неопределенный срок мы не принимаем заказы для доставки в ваш регион». — говорится в сообщении компании.

Магазин предупредил: в случае, если заказ уже был обработан и отправлен, для его доставки может потребоваться до 30 рабочих дней. «Если это не удастся сделать, мы будем вынуждены отменить заказ. С вас не будет снята оплата за него», — добавили в компании.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. Финансовые рынки отреагировали обвалом, Европа — новыми санкциями. Подробнее о событиях дня читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (1)

266410437
Российские БАДы надо покупать, а не спонсировать производителей фуфломицинов из США.
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