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Власти Горловки сообщили о том, что снаряд попал в школу и погибли учителя

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В Горловке Донецкой народной республики зафиксировано прямое попадание снаряда в здание школы, передаёт РИА Новости со ссылкой на главу администрации Ивана Приходько.

«Ул. Соколовского, 15, школа № 50 — прямое попадание снаряда», — написал Приходько в своём телеграм-канале. Также есть информация о гибели двух учителей.

Штаб территориальной обороны ДНР информирует, что в 5 часов утра в Горловке (шахта 6/7) в результате артобстрела ранение получил мирный житель.

По данным представительства республики в СЦКК, за 9 дней эскалации конфликта украинская сторона обстреляла территорию ДНР 522 раза.

Народная милиция ЛНР заявила, что за минувшие сутки украинские войска 33 раза обстреляли территорию республики, применяя тяжёлое вооружение.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. В планы РФ, по словам президента, не входит оккупация страны, а действия связаны с защитой самой себя от «тех, кто взял Украину в заложники». Финансовые рынки отреагировали обвалом, Европа — новыми санкциями. Подробнее о событиях дня читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (8)

266102485
Кремль не успокоится, пока не убедит себя в существование украинской угрозы.
266686092
Что делали учителя в школе, когда якобы весь народ сепаратисты эвакуировали?
firma
Возможно это другое?
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