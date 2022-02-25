Власти Горловки сообщили о том, что снаряд попал в школу и погибли учителя

В Горловке Донецкой народной республики зафиксировано прямое попадание снаряда в здание школы, передаёт РИА Новости со ссылкой на главу администрации Ивана Приходько.
«Ул. Соколовского, 15, школа № 50 — прямое попадание снаряда», — написал Приходько в своём телеграм-канале. Также есть информация о гибели двух учителей.
Штаб территориальной обороны ДНР информирует, что в 5 часов утра в Горловке (шахта 6/7) в результате артобстрела ранение получил мирный житель.
По данным представительства республики в СЦКК, за 9 дней эскалации конфликта украинская сторона обстреляла территорию ДНР 522 раза.
Народная милиция ЛНР заявила, что за минувшие сутки украинские войска 33 раза обстреляли территорию республики, применяя тяжёлое вооружение.