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Нацбанк Украины запретил операции с рублями

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Национальный банк Украины (НБУ) запретил совершать любые валютные операции с использованием российских рублей и белорусских рублей, передаёт 25 февраля «Интерфакс».

«Уполномоченным учреждениям запрещено проводить любые валютные операции с использованием российских рублей и белорусских рублей», — цитирует РИА Новости заявление НБУ.

Кроме того, запрет введён на выполнение обязательств перед юридическими или физическими лицами, находящимися в Белоруссии или России.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. По его словам, оккупация страны не входит в планы, действия связаны с защитой от «тех, кто взял Украину в заложники». Финансовые рынки отреагировали обвалом, Европа — новыми санкциями. Киев разорвал дипломатические отношения с Москвой. Подробнее о событиях дня читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (13)

AlBerkut
Стоп, а с этого места подробнее...
Так, расчёты с российскими юридическими лицами запрещены, но заявки на транзит газа из, внезапно, России, подаются... Но рассчитываться с поставщиком нельзя...
От цэж хiдрiдный ахрессор, дай газу, но платить за него не будем точно🤔
265056402
странно, что у них гривна подешевела, значит и правда это не валюта. Они же хорошие, доллар должен у них дешеветь
orlovandrei1986
Браво! =-)
рубли только для деревянных
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