Нацбанк Украины запретил операции с рублями

Национальный банк Украины (НБУ) запретил совершать любые валютные операции с использованием российских рублей и белорусских рублей, передаёт 25 февраля «Интерфакс».



«Уполномоченным учреждениям запрещено проводить любые валютные операции с использованием российских рублей и белорусских рублей», — цитирует РИА Новости заявление НБУ.



Кроме того, запрет введён на выполнение обязательств перед юридическими или физическими лицами, находящимися в Белоруссии или России.



24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. По его словам, оккупация страны не входит в планы, действия связаны с защитой от «тех, кто взял Украину в заложники». Финансовые рынки отреагировали обвалом, Европа — новыми санкциями. Киев разорвал дипломатические отношения с Москвой. Подробнее о событиях дня читайте на «Фонтанке».