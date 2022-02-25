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Назначено время саммита НАТО по Украине, ждут Швецию и Финляндию

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Экстренный саммит НАТО по Украине в формате видеоконференции, закрытой для прессы, запланирован на пятницу, 25 февраля, на 17:00 мск. Он указан в рабочем графике президента США Джо Байдена, о котором сообщает Белый дом.

«9:00 (17:00 мск). Президент [Байден] встречается с другими главами государств и правительств НАТО на экстренном саммите в формате видеоконференции для обсуждения ситуации в области безопасности на Украине и вокруг нее», — цитирует ТАСС сообщение.

Байден уже заявлял, что североатлантический альянс намерен обсудить дальнейшее укрепление своей деятельности. Приглашены представители двух стран, не входящих в НАТО, — Швеции и Финляндии.

В своём выступлении президент США говорил также о планируемой отправке дополнительного контингента сил в Германию, на Украину вводить американские войска не собираются.

24 февраля Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. В планы РФ, по словам президента, не входит оккупация страны, а действия связаны с защитой самой себя от «тех, кто взял Украину в заложники». Финансовые рынки отреагировали обвалом, Европа — новыми санкциями. Подробнее о событиях дня читайте на «Фонтанке».

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