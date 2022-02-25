Назначено время саммита НАТО по Украине, ждут Швецию и Финляндию

Экстренный саммит НАТО по Украине в формате видеоконференции, закрытой для прессы, запланирован на пятницу, 25 февраля, на 17:00 мск. Он указан в рабочем графике президента США Джо Байдена, о котором сообщает Белый дом.



«9:00 (17:00 мск). Президент [Байден] встречается с другими главами государств и правительств НАТО на экстренном саммите в формате видеоконференции для обсуждения ситуации в области безопасности на Украине и вокруг нее», — цитирует ТАСС сообщение.



Байден уже заявлял, что североатлантический альянс намерен обсудить дальнейшее укрепление своей деятельности. Приглашены представители двух стран, не входящих в НАТО, — Швеции и Финляндии.

