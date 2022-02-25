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Макрон рассказал, почему звонил Путину и чем готов помочь Украине

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Президент Франции Эмманюэль Макрон готов предоставить Украине 300 млн евро и военную технику. Он не исключает санкций, отдельных от тех, что вводит Евросоюз.

Слова Макрона приводит РИА Новости со ссылкой на Reuters. Президент Франции рассказал, что звонил Путину по просьбе украинского президента — потому что сам Зеленский до российского лидера дозвониться не может. Макрон передал Путину слова Зеленского, о чем именно шла речь, он не распространяется.

Он также заверил, что Париж введет свои санкции в дополнение к общеевропейским, а размещение французских военных в Румынии будет ускорено.

Для помощи Украине Франция готова выделить 300 млн евро и технику.

24 февраля Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине — в планы РФ, по словам президента, не входит оккупация страны, а действия связаны с защитой самой себя от «тех, кто взял Украину в заложники». Финансовые рынки отреагировали обвалом, Европа — новыми санкциями. Подробнее о событиях дня — здесь.

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Комментарии (1)

lamer
Он таки хочет безвозвратно потерять 300 млн эвро и технику, или это на восстановление народного хозяйства Украинской ССР?
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