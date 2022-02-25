Макрон рассказал, почему звонил Путину и чем готов помочь Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон готов предоставить Украине 300 млн евро и военную технику. Он не исключает санкций, отдельных от тех, что вводит Евросоюз.

Слова Макрона приводит РИА Новости со ссылкой на Reuters. Президент Франции рассказал, что звонил Путину по просьбе украинского президента — потому что сам Зеленский до российского лидера дозвониться не может. Макрон передал Путину слова Зеленского, о чем именно шла речь, он не распространяется.

Он также заверил, что Париж введет свои санкции в дополнение к общеевропейским, а размещение французских военных в Румынии будет ускорено.