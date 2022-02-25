Япония и Новая Зеландия ужесточают антироссийские санкции, Венесуэла осуждает

Экспортный контроль и визовые ограничения — новые санкции в отношении связанных со специальной военной операцией России на территории Украины чиновников ввели власти Новой Зеландии и Японии.
О новых ограничениях заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, пишет Kyodo 25 февраля. Речь идет о контроле экспорта полупроводников, заморозке активов российских финансовых институтов и приостановке выдачи виз некоторым россиянам. Кому именно, пока неизвестно.
Глава правительства Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что страна вводит санкции в отношении «связанных с вторжением» официальных лиц. Речь также идет о визовых ограничениях и экспорте товаров.
Власти Венесуэлы осудили вводимые ЕС и США санкции. «Венесуэла выступает за мирное разрешение конфликта, осуждая незаконные санкции и экономические атаки против российского народа, которые сказываются на правах человека», — цитирует МИД страны РИА Новости.
Ряд санкций со стороны США задел крупные российские банки, в том числе Сбербанк, Газпромбанк, ВТБ. Рынок отреагировал обвалом их акций. Руководство финансовых учреждений заявляет, что клиенты могут быть спокойны.