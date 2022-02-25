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Япония и Новая Зеландия ужесточают антироссийские санкции, Венесуэла осуждает

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Экспортный контроль и визовые ограничения — новые санкции в отношении связанных со специальной военной операцией России на территории Украины чиновников ввели власти Новой Зеландии и Японии.

О новых ограничениях заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, пишет Kyodo 25 февраля. Речь идет о контроле экспорта полупроводников, заморозке активов российских финансовых институтов и приостановке выдачи виз некоторым россиянам. Кому именно, пока неизвестно.

Глава правительства Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что страна вводит санкции в отношении «связанных с вторжением» официальных лиц. Речь также идет о визовых ограничениях и экспорте товаров.

Власти Венесуэлы осудили вводимые ЕС и США санкции. «Венесуэла выступает за мирное разрешение конфликта, осуждая незаконные санкции и экономические атаки против российского народа, которые сказываются на правах человека», — цитирует МИД страны РИА Новости.

Ряд санкций со стороны США задел крупные российские банки, в том числе Сбербанк, Газпромбанк, ВТБ. Рынок отреагировал обвалом их акций. Руководство финансовых учреждений заявляет, что клиенты могут быть спокойны.

24 февраля Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине — в планы РФ, по словам президента, не входит оккупация страны, а действия связаны с защитой самой себя от «тех, кто взял Украину в заложники». Финансовые рынки отреагировали обвалом, Европа — новыми санкциями. Подробнее о событиях дня — здесь.

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Комментарии (1)

Freedom Man
Венесуэла осуждает- прямая угроза уменьшения экспорта в государственнейшую думу белого снежка высшего качества
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