СК РФ: С участка, подконтрольного Украине, в Ростовскую область попали 14 снарядов

Почти 500 уголовных дел Следственный комитет России возбудил по мотивам событий в Донбассе с 2014 года. Больше десятка из них — за последнее время.

Глава следкома Александр Бастрыкин приехал в Ростовскую область 24 февраля и провел совещание с подчиненными. Отмечается, что с конца февраля этого года, когда с территорий ЛНР и ДНР началась эвакуация населения, в Ростовской области со стороны границы с Украиной упало 14 снарядов. Один из них разрушил помещение, которое использовали российские пограничники. «Назначены и проводятся взрывотехнические судебные экспертизы. Установлено, что выстрелы были произведены с участка, подконтрольного Украине», — заверили в СК.