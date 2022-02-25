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СК РФ: С участка, подконтрольного Украине, в Ростовскую область попали 14 снарядов

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Почти 500 уголовных дел Следственный комитет России возбудил по мотивам событий в Донбассе с 2014 года. Больше десятка из них — за последнее время.

Глава следкома Александр Бастрыкин приехал в Ростовскую область 24 февраля и провел совещание с подчиненными. Отмечается, что с конца февраля этого года, когда с территорий ЛНР и ДНР началась эвакуация населения, в Ростовской области со стороны границы с Украиной упало 14 снарядов. Один из них разрушил помещение, которое использовали российские пограничники. «Назначены и проводятся взрывотехнические судебные экспертизы. Установлено, что выстрелы были произведены с участка, подконтрольного Украине», — заверили в СК.

С 2014 года возглавляемый Бастрыкиным комитет возбудил 481 уголовное дело из-за событий в Донбассе. «К ответственности привлекаются 180 лиц», — добавили в СК.

24 февраля Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине — в планы РФ, по словам президента, не входит оккупация страны, а действия связаны с защитой самой себя от «тех, кто взял Украину в заложники». Финансовые рынки отреагировали обвалом, Европа — новыми санкциями. Подробнее о событиях дня — здесь.

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Комментарии (5)

муматор
кто вам поверит уже?
266108100
Что там могло прилететь, здесь же кремлеботы повсюду брызжут слюной о мощном прорыве путинских псов, столько комментариев о том, как убегают и сдаются украинцы, однако кто же тогда бомбит ростов? После Ростова наверное Воронеж будут бомбить?
Kit.
А с участка, подконтрольного России, на территорию Украины ничего не попадало?
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