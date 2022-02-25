Рогозин считает, что американские санкции не помешают России производить спутники

США вводят меры экспортного контроля против оборонной, космической и морской отраслей России. Об этом 24 февраля заявили в Минторге. При этом глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин считает, что санкции не скажутся на производстве спутников.



«США уже давно перекрыли РФ доступ к космической микроэлектронике, на производстве спутников это не сказывается», — цитирует Рогозина РИА Новости.

При этом глава «Роскосмоса» отметил, что блокировка сотрудничества по МКС грозит неуправляемым сходом станции на США, Европу, Индию или Китай, и предложил США перестать вести себя как «безответственный геймер».