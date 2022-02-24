FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: +1
86.93р97.77р
ТЕМА ДНЯ

Боевые действия на Украине

Боевые действия на УкраинеОлимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Власти Канады анонсировали дополнительные санкции против России

7
Печать

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что власти страны вводят дополнительные санкции против России из-за ситуации на Донбассе. Рестрикции затронут 58 физических и юридических лиц, включая представителей российских элит и членов их семей.

«Мы также наложим санкции на членов Совета безопасности РФ, включая министров обороны, финансов и юстиции», — 24 февраля заявил политик (цитата по ТАСС).

Трюдо добавил, что ограничения коснутся и ряда крупных российских банков. Каких именно, он не назвал.

Политик сообщил, что власти страны прекращают выдачу и отменяют все действующие экспортные разрешения для России. По его словам, новые рестрикции «будут иметь широкое влияние» и станут помехой руководству РФ для финансирования операции на Украине.

Ранее о введении санкций против ВТБ и «Аэрофлота» заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Ограничения также ввели в отношении Объединенной авиастроительной корпорации, «Ростеха», Объединенной судостроительной корпорации, «Тактического ракетного вооружения» и «Уралвагонзавода».

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (7)

266364897
Суровые канадские санкции ))))))))))))
Денеб
Джастин Трюдо испугался собственных граждан - дальнобойщиков, устроивших протест в центре Оттавы.....А теперь грозит России..... Грошь цена его санкциям......
Silver867
Трюдо этот клоун - над ним сами канадцы ржут.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний