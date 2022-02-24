Власти Канады анонсировали дополнительные санкции против России

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что власти страны вводят дополнительные санкции против России из-за ситуации на Донбассе. Рестрикции затронут 58 физических и юридических лиц, включая представителей российских элит и членов их семей.
«Мы также наложим санкции на членов Совета безопасности РФ, включая министров обороны, финансов и юстиции», — 24 февраля заявил политик (цитата по ТАСС).
Трюдо добавил, что ограничения коснутся и ряда крупных российских банков. Каких именно, он не назвал.
Политик сообщил, что власти страны прекращают выдачу и отменяют все действующие экспортные разрешения для России. По его словам, новые рестрикции «будут иметь широкое влияние» и станут помехой руководству РФ для финансирования операции на Украине.
Ранее о введении санкций против ВТБ и «Аэрофлота» заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Ограничения также ввели в отношении Объединенной авиастроительной корпорации, «Ростеха», Объединенной судостроительной корпорации, «Тактического ракетного вооружения» и «Уралвагонзавода».