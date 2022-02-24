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Британия приготовила санкции против Белоруссии в связи с ее «ролью в нападении на Украину»

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Власти Великобритании введут новые санкции против Белоруссии в связи с «ее ролью в нападении на Украину». Об этом 24 февраля сообщил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон, выступая в Палате общин британского парламента, передает ТАСС.

«Санкции также будут применены против Белоруссии в связи с ее ролью в нападении на Украину», — указал он, не став уточнять, о каких рестрикциях идет речь.

Напомним, ранее президент Белоруссии заявил, что предлагал военному руководству Украины провести переговоры с Россией.

Белорусский лидер также прокомментировал возможность признать ДНР и ЛНР. Он сообщил, что этот вопрос «в повестке дня стоит» и в ближайшее время решение будет принято.

Президент РФ Путин рано утром 24 февраля заявил о начале военной операции. На всей территории Украины введено военное положение.

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Комментарии (10)

rustantan
Лохматый всё никак не успокоится... Везде вставляет свои 5 копеек. Достал уже.
X-кот
Лука пытался соскочить, у него сегодня, что ли, началось голосование по изменению конституции.. не прокатило. С территории РБ уже пошли военные действия, адик велел, а результат он нарисует, умеет
any_5e4cfc41eb9fb
Грыгорыч, швах дело! Мужайся
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