Британия приготовила санкции против Белоруссии в связи с ее «ролью в нападении на Украину»

Власти Великобритании введут новые санкции против Белоруссии в связи с «ее ролью в нападении на Украину». Об этом 24 февраля сообщил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон, выступая в Палате общин британского парламента, передает ТАСС.



«Санкции также будут применены против Белоруссии в связи с ее ролью в нападении на Украину», — указал он, не став уточнять, о каких рестрикциях идет речь.



Напомним, ранее президент Белоруссии заявил, что предлагал военному руководству Украины провести переговоры с Россией.