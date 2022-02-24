Евролига перенесла матч баскетбольного «Зенита» и других российских клубов

Баскетбольная Евролига приняла решение перенести три матча 27-го тура с участием российских клубов на неопределенный срок. Под перенос попал в том числе матч в Петербурге «Зенит» — «Барселона», который должен был пройти 25 февраля.



Также перенесли матчи ЦСКА — «Бавария» и «Баскония» — УНИКС.



Ожидается, что 25 февраля все 18 клубов —участников Евролиги встретятся для обсуждения дальнейших действий.



Ранее стало известно о внеочередном заседании Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), на котором решится судьба финала Лиги чемпионов в Петербурге.

