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Евролига перенесла матч баскетбольного «Зенита» и других российских клубов

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Баскетбольная Евролига приняла решение перенести три матча 27-го тура с участием российских клубов на неопределенный срок. Под перенос попал в том числе матч в Петербурге «Зенит» — «Барселона», который должен был пройти 25 февраля.

Также перенесли матчи ЦСКА — «Бавария» и «Баскония» — УНИКС.

Ожидается, что 25 февраля все 18 клубов —участников Евролиги встретятся для обсуждения дальнейших действий.

Ранее стало известно о внеочередном заседании Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), на котором решится судьба финала Лиги чемпионов в Петербурге.

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