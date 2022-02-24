Снукерист из Петербурга Иван Каковский вышел в плей-офф чемпионата мира в Шеффилде

Иван попал в группу М и начал свой игровой путь матчем с 19-летним игроком из Англии Льюисом Улла, которого обыграл со счетом 3:2. Затем петербуржец со счетом 3:0 обыграл еще одного представителя Великобритании Марка Хармана. Третий соперник Каковского по группе непалец Дипак Магар не смог добраться до Шеффилда и снялся с турнира. Благодаря этому, Иван досрочно занял первое место в своей группе и сыграет в первом раунде плей-офф с Дэниэлом Уилльямсом из Уэльса.

Петербургский снукерист Иван Каковский успешно стартовал на чемпионате мира под эгидой World Snooker Federation. Турнир проходит в снукерной Академии Дина Джинху в английском Шеффилде.

«Фонтанка» уточнила у отца Ивана, Сергея Каковского, который также находится в Шеффилде, не испытывает ли его сын давление в связи с событиями на Украине.

«На вчерашний день со всеми все хорошо! Казаков Антон (снукерист из Украины — ред.) с нами вообще все вечера проводит! Нет никакого негатива!», — написал Каковский-старший.

Помимо призовых мест, на WSF Open Championship разыгрывается путевка в мэйн-тур среди профессиональных игроков, которая достанется победителю чемпионата.

Напомним, что в октябре прошлого года Иван остановился в шаге от попадания в элиту мирового снукера, когда в финале чемпионата Европе уступил британцу Оливеру Брауну.

Иван Каковский — 7-кратный чемпион России, вице-чемпион Европы Иван Каковский.