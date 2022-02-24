FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: +1
80.42р90.88р
ТЕМА ДНЯ

Боевые действия на Украине

Боевые действия на УкраинеОлимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Футболист «Зенита» Ракицкий: Я — украинец! Стоп войне!

14
Печать

Защитник футбольного клуба «Зенит» Ярослав Ракицкий высказался по поводу боевых действий на Украине. Украинский футболист опубликовал 24 февраля антивоенный пост в своем инстаграме.

«Я — украинец! Украине Мир! Стоп войне!» — написал Ракицкий.

Ярослав Ракицкий — воспитанник футбольной школы донецкого «Шахтера», за который он играл большую часть своей карьеры и в составе которого он 8 раз становился чемпионом Украины. С 2019 года играет за петербургский «Зенит».

Напомним, что «Зенит» 24 февраля проведет в Испании ответный матч против «Бетиса» в стыковом матче Лиги Европы. Ярослав Ракицкий отправился на игру вместе с петербургской командой, но выйдет ли он на поле, пока неизвестно.

Против военных действий на Украине высказались многие звезды российского спорта и эстрады. В их числе фигуристка Евгения Медведева, футболист Федор Смолов, а также музыкант Валерий Меладзе и многие другие.

Ранее стало известно о внеочередном заседании Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), на котором решится судьба финала Лиги чемпионов в Петербурге.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (14)

Свободу Лёхе!
Хотя в первом матче сыграл, мягко говоря, "не очень", здесь Ярослав абсолютно прав! +
SU LUX INN
вiйна идет 8 лет, где он Был раньше?
Romamenn
Скоро и Зенит и сборную России УЕФА и ФИФА исключат. Страну агрессора всегда отовсюда выгоняют.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний