Футболист «Зенита» Ракицкий: Я — украинец! Стоп войне!

Ярослав Ракицкий — воспитанник футбольной школы донецкого «Шахтера», за который он играл большую часть своей карьеры и в составе которого он 8 раз становился чемпионом Украины. С 2019 года играет за петербургский «Зенит».



Напомним, что «Зенит» 24 февраля проведет в Испании ответный матч против «Бетиса» в стыковом матче Лиги Европы. Ярослав Ракицкий отправился на игру вместе с петербургской командой, но выйдет ли он на поле, пока неизвестно.

