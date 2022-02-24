Футболист «Зенита» Ракицкий: Я — украинец! Стоп войне!

Защитник футбольного клуба «Зенит» Ярослав Ракицкий высказался по поводу боевых действий на Украине. Украинский футболист опубликовал 24 февраля антивоенный пост в своем инстаграме.
«Я — украинец! Украине Мир! Стоп войне!» — написал Ракицкий.
Ярослав Ракицкий — воспитанник футбольной школы донецкого «Шахтера», за который он играл большую часть своей карьеры и в составе которого он 8 раз становился чемпионом Украины. С 2019 года играет за петербургский «Зенит».
Напомним, что «Зенит» 24 февраля проведет в Испании ответный матч против «Бетиса» в стыковом матче Лиги Европы. Ярослав Ракицкий отправился на игру вместе с петербургской командой, но выйдет ли он на поле, пока неизвестно.
Против военных действий на Украине высказались многие звезды российского спорта и эстрады. В их числе фигуристка Евгения Медведева, футболист Федор Смолов, а также музыкант Валерий Меладзе и многие другие.
Ранее стало известно о внеочередном заседании Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), на котором решится судьба финала Лиги чемпионов в Петербурге.