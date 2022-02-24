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В вузах Петербурга опровергли сообщение о «добровольно-принудительном» призыве студентов-медиков

Сообщение в соцсетях о том, что студентов третьего курса Первого меда якобы призывают на военную службу, ректор университета Сергей Багненко назвал фейком.

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В социальных сетях распространяется сообщение о том, что третьекурсников Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. Павлова призвали на военную службу в «добровольно-принудительном» порядке. Якобы они начали получать повестки ночью, их вручение продолжилось утром 24 февраля.

Сообщения о призыве студентов-медиков опровергли так же в СЗГМУ им. Мечникова. Как заявил проректор университета Сергей Артюшкин, студенты работают «на ковиде» в медицинских учреждениях и учатся. О призыве в ректорате не слышали.

В Педиатрической академии также подтвердили, что никакого призыва для студентов нет.

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Комментарии (1)

orlovandrei1986
да кто поверит ректору?
я лично склонен доверять бедным студентам
хотелось бы увидеть фото повесток в подтверждение...
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