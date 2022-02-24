В вузах Петербурга опровергли сообщение о «добровольно-принудительном» призыве студентов-медиков

В социальных сетях распространяется сообщение о том, что третьекурсников Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. Павлова призвали на военную службу в «добровольно-принудительном» порядке. Якобы они начали получать повестки ночью, их вручение продолжилось утром 24 февраля.



Сообщения о призыве студентов-медиков опровергли так же в СЗГМУ им. Мечникова. Как заявил проректор университета Сергей Артюшкин, студенты работают «на ковиде» в медицинских учреждениях и учатся. О призыве в ректорате не слышали.

