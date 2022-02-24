Камеры сняли, как мужчина у банкомата на юге Петербурга разматывал и сматывал шланг

Манипуляции ночного визитера сняли камеры банка в Кировском районе Петербурга.
На запись, которая оказалась в распоряжении «Фонтанки», попал мужчина, который около трех ночи накануне зашел в холл финансового учреждения на проспекте Ветеранов. Не прекращая курить, он сначала начал разматывать шланг, но, судя по всему, запутался. Повоевав с ним непродолжительно время, он снова свернул его в клубок и вышел из банка.
Как писала «Фонтанка», покинул заведение незнакомец вовремя. Буквально через пару минут на проспект Ветеранов приехал наряд полиции, который вызвала служба безопасности банка, увидев манипуляции по камерам. Они предположили, что мужчина хотел взорвать банкомат.