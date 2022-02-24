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У банкомата на юге Петербурга заметили мужчину со шлангом

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Полиция Кировского района проверяет информацию о том, что в одном из финансовых учреждений Петербурга пытались взорвать банкомат.

Служба безопасности одного из банков, чей филиал находится на проспекте Ветеранов, накануне около трех ночи заметила в холле офиса мужчину со шлангом, стало известно «Фонтанке» 24 февраля. По предварительной информации, неизвестный сначала размотал шланг у банкоматов, а затем сложил его обратно и ушел.

Наряд, который прибыл к зданию через считаные минуты, уже никого в холле не нашел.

Прибывшая на место следственно-оперативная группа сняла отпечатки пальцев.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (4)

ProstoZloy
Наверное, собирался отмывать деньги в банкомате.
266108100
Сложил шланг и ушёл когда узнал, что рубль обесценивается, благодаря гению в бункере?
AlBerkut
Это был зеленский.
Он просто перепутал банкомат с роялем, вот и размотал шланг. У него бывает, клоун😂😂😂
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