У банкомата на юге Петербурга заметили мужчину со шлангом

Полиция Кировского района проверяет информацию о том, что в одном из финансовых учреждений Петербурга пытались взорвать банкомат.



Служба безопасности одного из банков, чей филиал находится на проспекте Ветеранов, накануне около трех ночи заметила в холле офиса мужчину со шлангом, стало известно «Фонтанке» 24 февраля. По предварительной информации, неизвестный сначала размотал шланг у банкоматов, а затем сложил его обратно и ушел.



Наряд, который прибыл к зданию через считаные минуты, уже никого в холле не нашел.

