Киев прямо сейчас: «Не верится, что это происходит в современном мире»

Фото: AP Photo/Emilio Morenatti/ТАСС Поделиться Поделиться







«Фонтанка» связалась с жителями Украины, которые узнали о начавшейся военной операции не из Интернета. Их разбудили звуки взрывов. На улицах царит паника: люди опустошают банкоматы и магазины, пока власти призывают их не поддаваться панике.



Николай, студент одного из киевских вузов: — Я нахожусь в Киеве, на левом берегу, ближе к центру. Проснулся сегодня в пять утра от того, что услышал несколько подряд взрывов, пять или шесть выстрелов. Так я понял, что началась полномасштабная война. На улицах паника. Все скупают. Банкоматы или в очередях, или пустые. Весь Киев — в пробках на выезд из города. Я надеюсь, к вечеру паника стихнет, продукты в магазинах и деньги в банкоматах появятся. Перебоев в работе Интернете я не замечаю. Были сбои в работе «Телеграма», потому что большой трафик был с утра, сейчас все нормально.

На улицах несколько раз включали сирены, на улицах очень много полиции и карет скорой помощи. В метро вход бесплатный, это же бомбоубежище. Я приехал из Крыма и не стою на учете ни там, ни здесь, поэтому призвать в армию меня не могут. Но я могу пойти добровольцем. Занятия в университете отменили, вузы и школы не работают, потому что во всей стране введено военное положение. Я до сих пор не могу осознать, что нахожусь в стране, в которой идет война, которую обстреливают. Не могу поверить, что это возможно сейчас. Все мои близкие и знакомые в шоке. Никто не думал, что это произойдет по всей территории Украины, а не только в Донбассе. Екатерина, жительница Киева: — Город проснулся в 5 утра. В Борисполе сработало ПВО. После этого военные части и малые аэродромы подверглись атакам ракет. С этого времени мы все на ногах и на телефонах. Интернет и связь работают. Ввели военное положение, сработали проверочно сирены, один раз. Часть людей выезжает на авто, общественный транспорт курсирует без сбоев, он бесплатный сейчас. Рекомендовано запастись водой и продуктами. Есть очереди в магазинах и к банкоматам, на заправках. В данный момент все есть в наличии.

Паники нет. Усилилось патрулирование улиц и объектов инфраструктуры. Очень тревожно, пишут друзья из разных частей Украины, мы со всеми на связи, ситуация накаляется. Обстреляна военная часть возле Киева. И в других частях Украины тоже. Нам не верится, что это происходит в современном мире.

Наталья, жительница Киева: — Киев проснулся сегодня рано от бомбежек. В городе паника, вижу, как из подъездов один за другим выбегают люди. С детьми в одеялах, в руках — пакеты с игрушками. На улицах пробки. Выезжать начали еще вчера — на западную Украину, были уверены, что туда не долетит. Но, как видим, долетает еще как. С утра в магазинах огромные очереди, сметают все. Последнее время люди не заморачивались с переводом гривны в доллары, у всех — карты. А сейчас банкоматы закрыты, в них нет денег. Доллар подскочил до 30,9 гривны (в конце прошлой недели был 27–28 гривен). В общем, паника сумасшедшая. Мы сумели только воды купить и хлеба. Лариса, жительница Харькова:

— В Харькове и Харьковской области сейчас всё спокойно. Взрывы были слышны на рассвете, в 5 утра. Я живу в 20 км от Чугуева, где расположена военная база. Может, с той стороны были взрывы, а может, со стороны Луганска (до Изюма от нас 70 км, и уже граница с Луганском). «Бахало» на рассвете. Потом ещё было несколько взрывов поменьше. Прибежала соседка с детьми, сказала, что будем вместе. Её муж в командировке. Вместе с детьми и соседями не так страшно.

Паника есть среди мирного населения. Люди утром бежали с чемоданами, пытались выехать из города. В банкоматах очереди. Школы, детсады и другие учреждения не работают. Местные власти написали, что метро станет бомбоубежищем. Мужчин не призывают. Телефоны работают с перебоями, но «Вайбер» и «Вотсап» работают. Из окна видно, как по Чугуевской трассе (неофициальное название дороги. — Прим. ред.) машины спокойно ездят туда и обратно. Константин, житель Киева: — У меня мама живет около границы с Белоруссией. Утром позвонил, сказал: приезжай, надо быть вместе, вроде договорились. Потом перезваниваю: ну как, едешь? А она говорит: «Да нет, я в душ пошла». Звонил в Одессу, Краматорск. Говорят, что-то побухало в пять утра, а так все нормально. Я живу на самом деле в опасной зоне — недалеко от аэропорта Жуляны, он в черте города. Сейчас небо перекрыли. Уличных акций нет, у нас же ввели военное положение — согласно ему, любые митинги запрещены. У нас же были акции только местечковые, по поводу наших внутренних дел. А сейчас перед лицом внешней угрозы все сплотились и забыли о внутренних распрях.

Венера Галеева, Галина Бояркова, Ирина Багликова, Елена Таранущенко, Алина Циопа, «Фонтанка.ру»