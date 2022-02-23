FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-4°C/Завтра: +1
80.42р90.88р
Ситуация в ДонбассеОлимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Теннисный турнир St. Petersburg Open переедет в Казахстан

16
Печать

Турнир ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) не состоится в Петербурге в 2022 году. Соревнования перенесли Нур-Султан.

О смене локации сообщается на сайте АТР 23 февраля. Причина переноса не указана. Турнир запланирован на 19 — 25 сентября. Впервые соревнования АТР в столице Казахстана проводили в 2020 году.

Ранее сообщалось, что УЕФА пока не принял решение о переносе матча финала Лиги чемпионов из Петербурга. Причиной такого решения может стать признание независимости ЛНР и ДНР, писали британские СМИ.

© Фонтанка.Ру

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (16)

266182335
В 2020 году турнир тоже проводили в Нур-Султане.
VKuser54628618
скоро нахер ничего тут не будет, увы...
shushu
Я не думаю, что тут причина в донбассе, такие дела о переносе турнира за пару дней не делаются, наверняка это было заранее решено, тем более, что кубок кремля остается в расписании.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний