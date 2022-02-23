Теннисный турнир St. Petersburg Open переедет в Казахстан

Турнир ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) не состоится в Петербурге в 2022 году. Соревнования перенесли Нур-Султан.



О смене локации сообщается на сайте АТР 23 февраля. Причина переноса не указана. Турнир запланирован на 19 — 25 сентября. Впервые соревнования АТР в столице Казахстана проводили в 2020 году.

Ранее сообщалось, что УЕФА пока не принял решение о переносе матча финала Лиги чемпионов из Петербурга. Причиной такого решения может стать признание независимости ЛНР и ДНР, писали британские СМИ.