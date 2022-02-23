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Газета Bild не будет показывать логотип «Газпрома» на футболках «Шальке-04». Его прикрывают лозунгом в поддержку Украины

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Немецкое издание Bild сообщило, что отказывается демонстрировать на футболках клуба «Шальке 04» логотип компании «Газпром». Вместо этого как в бумажной, так и в электронной версии газеты будут показывать надпись «Свободу Украине».

«Трудно принять, что мы должны смотреть рекламу «Газпрома» по телевизору под гимн Лиги чемпионов, пока войска Путина вторгаются на Украину», — гласит запись, опубликованная в СМИ 23 февраля.

Bild призвал не допустить проведения финала Лиги чемпионов в Петербурге, а также попросил клуб «Шальке 04» прекратить использование логотипа российской энергетической компании: «Просто отклейте его. Это будет сильным шагом».

«Газпром» спонсирует клуб «Шальке 04» с 2007 года. Фирменный знак можно видеть на его спортивной форме. До недавних пор команда относительно неплохо играла в Бундеслиге, но в прошлом году случился провал: одержав всего три победы и набрав лишь 16 очков, она впервые с 1988 года вылетела из главной немецкой футбольной лиги. В «Бундеслиге 2» «Шальке 04» после 23 игр идет на пятом месте.

Bild — крупная немецкая газета-таблоид, которая выходит как в электронном, так и в бумажном форматах. Ежедневно ее читают около 12,1 миллиона человек (без учета читателей электронного издания). В Германии СМИ называют «бульварным».

«Фонтанка» писала, что Европарламент призвал УЕФА перенести финал Лиги чемпионов из Петербурга в другое место и разорвать спонсорское сотрудничество с «Газпромом». Матч ЛЧ уже назначен на 28 мая на «Газпром Арене».

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Комментарии (31)

d-1973
Задолбали троли. Россия идёт вперёд. Есть нюансы управления. Но мы не за менеджеров,а за Россию.
orlovandrei1986
правильно, нефиг рекламировать то, что подают как "национальное достояние", в тот момент, когда простым людям в России ничего от продажи национального достояния (в виде нефти и газа) по факту не достаётся...
Ushat Pomoev
Кстати, отличная идея - создание параллельной реальности! У них там Газпром на футболках - а мы напишем Свободу Украине. А потом еще бороды всем пририсуем. И писюны - для верности...
По такому же пути пошли когда-то власти Северной Кореи. Их сборная не попала на чемпионат мира по футболу, но, судя по статьям в северокорейской прессе - не только попала, но и дошла до финала, по дороге разгромив Бразилию и Германию!
Так что - есть на кого равняться уважаемой свободной прессе...
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