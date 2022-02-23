Газета Bild не будет показывать логотип «Газпрома» на футболках «Шальке-04». Его прикрывают лозунгом в поддержку Украины

Немецкое издание Bild сообщило, что отказывается демонстрировать на футболках клуба «Шальке 04» логотип компании «Газпром». Вместо этого как в бумажной, так и в электронной версии газеты будут показывать надпись «Свободу Украине».

Bild призвал не допустить проведения финала Лиги чемпионов в Петербурге, а также попросил клуб «Шальке 04» прекратить использование логотипа российской энергетической компании: «Просто отклейте его. Это будет сильным шагом».

«Трудно принять, что мы должны смотреть рекламу «Газпрома» по телевизору под гимн Лиги чемпионов, пока войска Путина вторгаются на Украину», — гласит запись, опубликованная в СМИ 23 февраля.

«Газпром» спонсирует клуб «Шальке 04» с 2007 года. Фирменный знак можно видеть на его спортивной форме. До недавних пор команда относительно неплохо играла в Бундеслиге, но в прошлом году случился провал: одержав всего три победы и набрав лишь 16 очков, она впервые с 1988 года вылетела из главной немецкой футбольной лиги. В «Бундеслиге 2» «Шальке 04» после 23 игр идет на пятом месте.

Bild — крупная немецкая газета-таблоид, которая выходит как в электронном, так и в бумажном форматах. Ежедневно ее читают около 12,1 миллиона человек (без учета читателей электронного издания). В Германии СМИ называют «бульварным».



«Фонтанка» писала, что Европарламент призвал УЕФА перенести финал Лиги чемпионов из Петербурга в другое место и разорвать спонсорское сотрудничество с «Газпромом». Матч ЛЧ уже назначен на 28 мая на «Газпром Арене».

