Yle: Финляндия готовится к прекращению поставок газа из России

Энергетические санкции ЕС могут сказаться на поставках российского газа в Европу.
«Финляндия уже готовится к возможному прекращению поставок природного газа из России», — сообщает 23 февраля издание Yle.
Представители финских компаний заверили, что переход на другие виды топлива не вызовет серьезных сложностей. В частности, в фирме Ovako, которая использует газ из России, сообщили, что они рассматривают разные варианты замещения поставок из РФ.
Эксперты считают, что в случае с перебоями газа из России вырастет важность газопровода Balticconnector, который связывает Суоми с Эстонией.
В конце декабря «Фонтанка» писала, что цены на электричество в Финляндии взлетели до рекордных в ЕС показателей.