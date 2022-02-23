Yle: Финляндия готовится к прекращению поставок газа из России

Энергетические санкции ЕС могут сказаться на поставках российского газа в Европу.



«Финляндия уже готовится к возможному прекращению поставок природного газа из России», — сообщает 23 февраля издание Yle.



Представители финских компаний заверили, что переход на другие виды топлива не вызовет серьезных сложностей. В частности, в фирме Ovako, которая использует газ из России, сообщили, что они рассматривают разные варианты замещения поставок из РФ.



Эксперты считают, что в случае с перебоями газа из России вырастет важность газопровода Balticconnector, который связывает Суоми с Эстонией.

