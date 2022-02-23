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Yle: Финляндия готовится к прекращению поставок газа из России

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Энергетические санкции ЕС могут сказаться на поставках российского газа в Европу.

«Финляндия уже готовится к возможному прекращению поставок природного газа из России», — сообщает 23 февраля издание Yle.

Представители финских компаний заверили, что переход на другие виды топлива не вызовет серьезных сложностей. В частности, в фирме Ovako, которая использует газ из России, сообщили, что они рассматривают разные варианты замещения поставок из РФ.

Эксперты считают, что в случае с перебоями газа из России вырастет важность газопровода Balticconnector, который связывает Суоми с Эстонией.

В конце декабря «Фонтанка» писала, что цены на электричество в Финляндии взлетели до рекордных в ЕС показателей.

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Комментарии (25)

VKuser479690050
Неужто чухна белёсая в Бога верит?
Ё моё
Не замёрзнут, не вымрут, как великий сосед, и за едой в Россию не ломанутся.
Денеб
С таким соседом жить под боком....Ко всему надо быть готовым..... Мудрые финны.....
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