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Цены на электричество в Финляндии взлетели до рекордных в ЕС показателей. Экспортировать из России стало невыгодно

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Биржевые цены на электроэнергию в Финляндии на этой неделе выросли до рекордного уровня в Европейском союзе.

«С лета в Финляндии выросла оптовая стоимость электроэнергии. На этой неделе почасовые цены достигли пика на уровне 1000 евро / МВтч, так как в Финляндии были сильные морозы. Кроме того, электростанции в странах Балтии были на ремонте», — рассказал 9 декабря «Фонтанке» глава финского управления энергетики Антти Паананен.

По его словам, тенденция к повышению стоимости электричества осенью наметилась по всей Европе. В ЕС рост цен был вызван, в частности, подорожанием газа и угля, а также изменением законодательства о выбросах.

Финляндия импортирует электроэнергию из России и других соседних стран «в зависимости от рыночной ситуации». На этой неделе электричество в Суоми шло из Швеции, России и Норвегии.

При этом Паананен указывает, что в последние годы финнам стало нерентабельно импортировать энергию из России, поэтому объем закупаемого в РФ электричества меняется. Собственного производства Суоми недостаточно, поэтому приходиться прибегать к закупкам в соседних странах.

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