Цены на электричество в Финляндии взлетели до рекордных в ЕС показателей. Экспортировать из России стало невыгодно

Биржевые цены на электроэнергию в Финляндии на этой неделе выросли до рекордного уровня в Европейском союзе.



«С лета в Финляндии выросла оптовая стоимость электроэнергии. На этой неделе почасовые цены достигли пика на уровне 1000 евро / МВтч, так как в Финляндии были сильные морозы. Кроме того, электростанции в странах Балтии были на ремонте», — рассказал 9 декабря «Фонтанке» глава финского управления энергетики Антти Паананен.



По его словам, тенденция к повышению стоимости электричества осенью наметилась по всей Европе. В ЕС рост цен был вызван, в частности, подорожанием газа и угля, а также изменением законодательства о выбросах.

