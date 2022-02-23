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МИД РФ: На санкции США будет дан «сильный ответ»

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В МИД РФ заявили, что за очередными санкциями США против России из-за признания независимости Донецкой и Луганской народных республик последует «сильный ответ». Реакция, отметили там, необязательно будет симметричной, но окажется чувствительной для американской стороны.

Как сообщили в ведомстве 23 февраля, происходящее объясняется попытками Вашингтона изменить курс государства. Используемые против Москвы инструменты, добавили там, «неэффективны и контрпродуктивны» с точки зрения американских интересов.

«Россия доказала, что при всех санкционных издержках способна минимизировать наносимый ущерб. И уж тем более санкционный прессинг не способен повлиять на нашу решимость твердо отстаивать свои интересы», — говорится в сообщении российского МИДа.

В ведомстве отметили, что политики США якобы живут с ложным убеждением о том, что могут навязывать государствам собственные правила миропорядка. Между тем в арсенале у них не осталось других средств, кроме «шантажа, запугивания и угроз».

«Фонтанка» писала, что вечером 22 февраля американский президент Джо Байден заявил, что страна вводит новые санкции против РФ. Он добавил, что их будут ужесточать в зависимости от того, какие действия Москва предпримет в отношении Киева.

Президент России Владимир Путин 21 февраля признал ЛНР и ДНР независимыми от Украины республиками. На следующий день парламент России ратифицировал соглашение о дружбе с Донбассом. Из документа следует, что страна может разместить на территории самопровозглашенных республик войска. Российский МИД и другие ведомства в течение дня заявляли, что пока о вводе войск речи не идет. Вечером 22 февраля Совет Федерации одобрил использование российских вооруженных сил за пределами страны.

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Комментарии (57)

X-кот
Что, кроме Воронежа будут бомбить Брянск и Саратов? Ростов? или Ростов нет, не будет перевалочного пункта. А, ПОпова просила не трогать Краснодар
Nazariuss
Внимательнее читайте. Бритосам.
Cashmare
ну вот, как теперь псаки без омс будет, ваще не представляю
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