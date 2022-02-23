МИД РФ: На санкции США будет дан «сильный ответ»

Как сообщили в ведомстве 23 февраля, происходящее объясняется попытками Вашингтона изменить курс государства. Используемые против Москвы инструменты, добавили там, «неэффективны и контрпродуктивны» с точки зрения американских интересов.

В МИД РФ заявили, что за очередными санкциями США против России из-за признания независимости Донецкой и Луганской народных республик последует «сильный ответ». Реакция, отметили там, необязательно будет симметричной, но окажется чувствительной для американской стороны.

«Россия доказала, что при всех санкционных издержках способна минимизировать наносимый ущерб. И уж тем более санкционный прессинг не способен повлиять на нашу решимость твердо отстаивать свои интересы», — говорится в сообщении российского МИДа.



В ведомстве отметили, что политики США якобы живут с ложным убеждением о том, что могут навязывать государствам собственные правила миропорядка. Между тем в арсенале у них не осталось других средств, кроме «шантажа, запугивания и угроз».



«Фонтанка» писала, что вечером 22 февраля американский президент Джо Байден заявил, что страна вводит новые санкции против РФ. Он добавил, что их будут ужесточать в зависимости от того, какие действия Москва предпримет в отношении Киева.