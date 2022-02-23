FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-6°C/Завтра: -3
80.42р90.88р
Ситуация в ДонбассеОлимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Докукарекавшегося тиктокера-«полицейского» из Белгорода оштрафовали девять раз

0
Печать

Мировой судебный участок № 1 в Белгороде оштрафовал тиктокера Руслана Сулейманова за ношение полицейской формы.

«Сулейманов, не являясь сотрудником правоохранительных органов, разместил видеозапись со своим изображением в форменной одежде сотрудника полиции со знаками различия и символикой правоохранительных органов в социальной сети «TikTok», где данная видеозапись стала общедоступной для просмотра неопределенного круга лиц», — сообщается 23 февраля на сайте суда.

В комментарии изданию «7x7» блогер уточнил, что в его отношении составили девять протоколов о девяти административных правонарушениях. По каждому из них он должен заплатить штраф в 1 тысячу рублей. Сулейманов признал вину.

Блогер из Белгорода в феврале провел стрим в TikTok — он был в полицейской форме и выполнял задания на основе реакций подписчиков. Выбор был таков: покукарекать, исполнить «танец петуха», поотжиматься, пристегнуть наручниками руку к ноге либо пойти далеко и надолго и прекратить эфир. Позже он уточнил, что в полиции никогда не служил, а форму купил в военторге.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний