Докукарекавшегося тиктокера-«полицейского» из Белгорода оштрафовали девять раз

Мировой судебный участок № 1 в Белгороде оштрафовал тиктокера Руслана Сулейманова за ношение полицейской формы.



«Сулейманов, не являясь сотрудником правоохранительных органов, разместил видеозапись со своим изображением в форменной одежде сотрудника полиции со знаками различия и символикой правоохранительных органов в социальной сети «TikTok», где данная видеозапись стала общедоступной для просмотра неопределенного круга лиц», — сообщается 23 февраля на сайте суда.



В комментарии изданию «7x7» блогер уточнил, что в его отношении составили девять протоколов о девяти административных правонарушениях. По каждому из них он должен заплатить штраф в 1 тысячу рублей. Сулейманов признал вину.

