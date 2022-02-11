Докукарекался. Белгородскому тиктокеру пришлось извиниться за шоу в полицейской форме

Белгородский тиктокер стал фигурантом дела из-за видео, на котором он кукарекает в полицейской форме. Он извинился и рассказал, что не хотел никого обидеть.

Как сообщает 11 февраля пресс-служба УМВД по Белгородской области, представление устроил 33-летний местный житель. Он рассказал, что в полиции никогда не служил, а форму купил в военторге. Мужчина осознавал, что за подобные перформансы предусмотрена ответственность, но все равно их устраивал — говорит, в шутку.



Ранее белгородец провел стрим в TikTok — он был в полицейской форме и выполнял задания на основе реакций подписчиков. Выбор был таков: покукарекать, исполнить «танец петуха», поотжиматься, пристегнуть наручниками руку к ноге либо пойти далеко и надолго и прекратить эфир.