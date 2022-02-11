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Докукарекался. Белгородскому тиктокеру пришлось извиниться за шоу в полицейской форме

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Белгородский тиктокер стал фигурантом дела из-за видео, на котором он кукарекает в полицейской форме. Он извинился и рассказал, что не хотел никого обидеть.

Varlamov News

Как сообщает 11 февраля пресс-служба УМВД по Белгородской области, представление устроил 33-летний местный житель. Он рассказал, что в полиции никогда не служил, а форму купил в военторге. Мужчина осознавал, что за подобные перформансы предусмотрена ответственность, но все равно их устраивал — говорит, в шутку.

Ранее белгородец провел стрим в TikTok — он был в полицейской форме и выполнял задания на основе реакций подписчиков. Выбор был таков: покукарекать, исполнить «танец петуха», поотжиматься, пристегнуть наручниками руку к ноге либо пойти далеко и надолго и прекратить эфир.

31 mvd

Несмотря на извинения, в отношении тиктокера возбудили дело о незаконном ношении формы.

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Комментарии (11)

Фунт Лиха
Отправьте это, пшеницу сеять, или лес рубить или любой реальный труд. Развелось поколение, где не хотят работать и иметь при этом все.
NAFTALIN 2000-2036
не гоните, это действующий сотрудник
Набеглов
не может быть никакого незаконного ношения формы дома наедине. Ношение формы это по определению процесс в котором должны участвовать посторонние люди. По степени осмысленности это обвинение примерно как появление дома в нетрезвом или голом виде.
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