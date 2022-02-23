VK: Включение Кириенко в санкционный список не помешает работе компании

Операционная и финансовая деятельность VK не пострадает после включения в санкционный список США гендиректора компании, сына первого замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко Владимира. Об этом 23 февраля сообщили в пресс-службе VK.



«Включение генерального директора Владимира Кириенко в список OFAC SDN не повлияет на операционную и финансовую деятельность VK, а также на взаимодействие с партнерами. Компания продолжает работать в обычном режиме», — утверждается в сообщении (цитата по ТАСС).

