VK: Включение Кириенко в санкционный список не помешает работе компании

Операционная и финансовая деятельность VK не пострадает после включения в санкционный список США гендиректора компании, сына первого замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко Владимира. Об этом 23 февраля сообщили в пресс-службе VK.
«Включение генерального директора Владимира Кириенко в список OFAC SDN не повлияет на операционную и финансовую деятельность VK, а также на взаимодействие с партнерами. Компания продолжает работать в обычном режиме», — утверждается в сообщении (цитата по ТАСС).
Также в VK уверяют, что продолжат «укрепление лидерских позиций в ключевых направлениях деятельности».
Напомним, 22 февраля США ввели санкции против директора ФСБ России Александра Бортникова и его сына Дениса, первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко и его сына Владимира, председателя Промсвязьбанка Петра Фрадкова, а также их родственников.