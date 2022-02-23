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VK: Включение Кириенко в санкционный список не помешает работе компании

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Операционная и финансовая деятельность VK не пострадает после включения в санкционный список США гендиректора компании, сына первого замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко Владимира. Об этом 23 февраля сообщили в пресс-службе VK.

«Включение генерального директора Владимира Кириенко в список OFAC SDN не повлияет на операционную и финансовую деятельность VK, а также на взаимодействие с партнерами. Компания продолжает работать в обычном режиме», — утверждается в сообщении (цитата по ТАСС).

Также в VK уверяют, что продолжат «укрепление лидерских позиций в ключевых направлениях деятельности».

Напомним, 22 февраля США ввели санкции против директора ФСБ России Александра Бортникова и его сына Дениса, первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко и его сына Владимира, председателя Промсвязьбанка Петра Фрадкова, а также их родственников.

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Комментарии (6)

266115685
Кто такой этот кириенко?
alexpv
Да глубоко насрать на этот контакт с тех пор, как из него ушел Дуров и компания неуклонно деградирует.
Клаустрофобик
Обычное путинское вранье.Хотя вк меня лично не гребет.Пусть оно хоть развалиться.
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