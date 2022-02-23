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В Петербурге вновь почти вдвое выросло число госпитализаций с ковидом. В больницах остается 7,5 тысячи пациентов

В Петербурге за сутки вновь резко выросло число госпитализаций с коронавирусом. Если днем ранее в больницы попал 291 человек, то теперь — 449.

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Как сообщается в ежедневной эпидемиологической справке оперштаба от 23 февраля, в настоящий момент в городских стационарах с COVID-19 и пневмониями лежат 7 507 больных. Из них 584 находятся в реанимации, 300 — подключены к аппаратам ИВЛ.

Во временном инфекционном госпитале «Ленэкспо» продолжают проходить лечение 354 пациента, в пансионате «Заря» — 417. Амбулаторно лечатся 108 387 петербуржцев.

По статистике Смольного, в Петербурге сейчас полностью привиты 2 981 900 жителей, в том числе 401 несовершеннолетний. В запасе еще 642 446 доз вакцины.

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Комментарии (4)

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Причём у людей из Донбасса выявлено короновируса не было, надеюсь в Питер заражаться не приедут)
Гангрена
а в это время за еду юные поцриоты толпятся на дворцовой
teodor
Какой ковид? У нас новый штамм на повестке -Донбас)))
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