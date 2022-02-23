В Петербурге вновь почти вдвое выросло число госпитализаций с ковидом. В больницах остается 7,5 тысячи пациентов

Как сообщается в ежедневной эпидемиологической справке оперштаба от 23 февраля, в настоящий момент в городских стационарах с COVID-19 и пневмониями лежат 7 507 больных. Из них 584 находятся в реанимации, 300 — подключены к аппаратам ИВЛ.

Во временном инфекционном госпитале «Ленэкспо» продолжают проходить лечение 354 пациента, в пансионате «Заря» — 417. Амбулаторно лечатся 108 387 петербуржцев.



По статистике Смольного, в Петербурге сейчас полностью привиты 2 981 900 жителей, в том числе 401 несовершеннолетний. В запасе еще 642 446 доз вакцины.

