Спам-обзвон: доверчивые петербуржцы подарили аферистам более 15 миллионов рублей

За минувшие пару дней петербургские полицейские получили два десятка обращений от местных жителей, которые отдали злоумышленникам более 15 миллионов рублей. Мошенники убеждали горожан перевести им деньги с помощью выдуманных историй о попавших в беду родственниках, а также предлагали им якобы избежать угрозы финансовых проблем.



Как стало известно «Фонтанке» 23 февраля, все пострадавшие от действий жуликов — пенсионеры. Поверив рассказам незнакомцев, которые первоклассно играли роль сотрудников банковских учреждений, финансовых аналитиков, следователей и даже дочек с внучками, они передали им в сумме 15 452 655 рублей.

