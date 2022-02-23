Спам-обзвон: доверчивые петербуржцы подарили аферистам более 15 миллионов рублей

За минувшие пару дней петербургские полицейские получили два десятка обращений от местных жителей, которые отдали злоумышленникам более 15 миллионов рублей. Мошенники убеждали горожан перевести им деньги с помощью выдуманных историй о попавших в беду родственниках, а также предлагали им якобы избежать угрозы финансовых проблем.
Как стало известно «Фонтанке» 23 февраля, все пострадавшие от действий жуликов — пенсионеры. Поверив рассказам незнакомцев, которые первоклассно играли роль сотрудников банковских учреждений, финансовых аналитиков, следователей и даже дочек с внучками, они передали им в сумме 15 452 655 рублей.
По факту каждого из происшествий было возбуждено уголовное дело по 159-й статье УК РФ (мошенничество).
«Фонтанка» писала, что 22 февраля в полицию Петербурга обратилась 73-летняя женщина, которая рассказала, как отдала 300 тысяч рублей неизвестным якобы за выкуп ее дочери, виновной в аварии. Диалог правоохранителя с пенсионеркой получился нетривиальным: та сообщила, что не поверила жулику, но передала сумму «на всякий случай».