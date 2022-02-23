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Спам-обзвон: доверчивые петербуржцы подарили аферистам более 15 миллионов рублей

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За минувшие пару дней петербургские полицейские получили два десятка обращений от местных жителей, которые отдали злоумышленникам более 15 миллионов рублей. Мошенники убеждали горожан перевести им деньги с помощью выдуманных историй о попавших в беду родственниках, а также предлагали им якобы избежать угрозы финансовых проблем.

Как стало известно «Фонтанке» 23 февраля, все пострадавшие от действий жуликов — пенсионеры. Поверив рассказам незнакомцев, которые первоклассно играли роль сотрудников банковских учреждений, финансовых аналитиков, следователей и даже дочек с внучками, они передали им в сумме 15 452 655 рублей.

По факту каждого из происшествий было возбуждено уголовное дело по 159-й статье УК РФ (мошенничество).

«Фонтанка» писала, что 22 февраля в полицию Петербурга обратилась 73-летняя женщина, которая рассказала, как отдала 300 тысяч рублей неизвестным якобы за выкуп ее дочери, виновной в аварии. Диалог правоохранителя с пенсионеркой получился нетривиальным: та сообщила, что не поверила жулику, но передала сумму «на всякий случай».

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Комментарии (5)

260627161
Создали за Олимпиард рублей системы типа СОРМ, Архивируют весь траффик, всех прослушивают-просматривают, а на мошенников - плевать. Каждый день из тюрьмы звонит "сотрудник службы безопасности банка" но над тюрьмой даже глушилку не поставят. Сюрр
VKuser4069393
Гниды сидят на Окраине.
Доверчивый_5e4ce296a0900
Нкльзя сажать социально близких.
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