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Отдала деньги мошенникам на всякий случай. В Калининском районе опер чуть не сошел с ума после заявления пенсионерки

В очередной волне телефонных мошенничеств «Фонтанка» нашла случай, расшифровка которого не под силу даже психиатрам. Более того, полицейские предупреждают, что в психбольницах обстановка намного здоровее.

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После обеда накануне, 22 февраля, в полицию Калининского района Петербурга обратилась 73-летняя старушка, сообщив, что пару часов назад у своего дома по проспекту Науки она отдала 300 тысяч рублей якобы за выкуп ее дочери, виновной в аварии. При этом пенсионерка добавила такое, чему умилилась и «Фонтанка».

Понятно, что спам телефонных мошенничеств разного жанра давно захлестнул Петербург. В этих бесконечных обзвонах есть и сценарий — «ваш родственник попал в ДТП». Деньги же обычно передаются жуликам возле парадных, где проживает доверчивый абонент. Так произошло и этот раз. Другое дело, что наша героиня сразу же не поверила жуликам и по телефону им говорила, что не узнает голос дочери, которая типа у нее просит помощи. И именно так она объясняла все оперативнику уголовного розыска, который в этот момент напрягся и поинтересовался, мол, мамаша, а зачем же тогда вы им деньги отдали?

— Так я тому, кому отдавала, сразу сказала, что он проходимец и его милиция скоро найдет, — бодро парировала заявительница (ее цитаты уже разлетелись по отделам полиции Калининского района).

— Отдали-то зачем? — не унимался сотрудник.

— На всякий случай, — объяснила пенсионерка в уме и памяти.

Как говорят, ничего не ответил ей опер. Он лишь закрыл глаза и застыл.

— Может, ГУ МВД обратиться к родной психиатрии, чтобы они присутствовали при таких моментах? Врачи же могут создать целую новую теорию, — предложила наша редакция уголовному розыску, который уже пришел в себя.

— Ничего не выйдет, — отмахнулись нам. — Когда эти эксперты столкнутся с нашей реальностью, то поймут, что это у них в сумасшедших домах — здоровая ситуация, и сами сойдут с ума, как и мы потихоньку сходим. А кто возьмет на себя ответственность за здоровье российских психиатров?

Так было аннулировано наше предложение о научном подходе к проблеме.

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Комментарии (18)

Znatok78
Как это по-женски: накосячить, но при этом ни в какую не признать свою неправоту. Так и тут: она просто заранее знала, шах и мат, так что пусть полиция ищет, она то права оказалась)) Даже в 73 года женское поведение никуда не уходит.
LiChaBaTa
лекторат Путина и его друзей.
Peshekhod
Согласно ст. 159 УК РФ мошенничество есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

Бабка сама призналась, что на момент передачи денег в обман не далась и получателю денег не доверяла, а деньги отдала по иным основаниям.
Т.о. состава нет. В возбуждении дела бабке отказать.
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