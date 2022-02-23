Отдала деньги мошенникам на всякий случай. В Калининском районе опер чуть не сошел с ума после заявления пенсионерки

Понятно, что спам телефонных мошенничеств разного жанра давно захлестнул Петербург. В этих бесконечных обзвонах есть и сценарий — «ваш родственник попал в ДТП». Деньги же обычно передаются жуликам возле парадных, где проживает доверчивый абонент. Так произошло и этот раз. Другое дело, что наша героиня сразу же не поверила жуликам и по телефону им говорила, что не узнает голос дочери, которая типа у нее просит помощи. И именно так она объясняла все оперативнику уголовного розыска, который в этот момент напрягся и поинтересовался, мол, мамаша, а зачем же тогда вы им деньги отдали?

После обеда накануне, 22 февраля, в полицию Калининского района Петербурга обратилась 73-летняя старушка, сообщив, что пару часов назад у своего дома по проспекту Науки она отдала 300 тысяч рублей якобы за выкуп ее дочери, виновной в аварии. При этом пенсионерка добавила такое, чему умилилась и «Фонтанка».

— Так я тому, кому отдавала, сразу сказала, что он проходимец и его милиция скоро найдет, — бодро парировала заявительница (ее цитаты уже разлетелись по отделам полиции Калининского района).



— Отдали-то зачем? — не унимался сотрудник.



— На всякий случай, — объяснила пенсионерка в уме и памяти.



Как говорят, ничего не ответил ей опер. Он лишь закрыл глаза и застыл.



— Может, ГУ МВД обратиться к родной психиатрии, чтобы они присутствовали при таких моментах? Врачи же могут создать целую новую теорию, — предложила наша редакция уголовному розыску, который уже пришел в себя.



— Ничего не выйдет, — отмахнулись нам. — Когда эти эксперты столкнутся с нашей реальностью, то поймут, что это у них в сумасшедших домах — здоровая ситуация, и сами сойдут с ума, как и мы потихоньку сходим. А кто возьмет на себя ответственность за здоровье российских психиатров?



Так было аннулировано наше предложение о научном подходе к проблеме.

