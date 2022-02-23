В Госдуме рассказали, сколько жителей Донбасса уже получили гражданство РФ. Пока им не рекомендуют возвращаться на родину

Более 775 тысяч жителей Донбасса уже получили гражданство России. При этом число желающих сделать это продолжает расти, заявил 23 февраля депутат нижней палаты российского парламента, первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
При этом, по его словам, возвращение жителей Донецкой и Луганской народных республик, эвакуированных в РФ из-за обострения ситуации на линии соприкосновения, преждевременно, поскольку для населения республик сохраняется угроза со стороны вооруженных формирований Украины.
«Сейчас еще рано ехать [назад эвакуированному населению]. Западные кураторы собрали там ЧВК, бандитов «Правого сектора» (запрещен в РФ. — Прим. ТАСС), бригады ВСУ. Завезли столько оружия на Украину, естественно, Запад будет требовать, чтобы оно начало работать. Поэтому возвращаться сейчас нельзя», — сказал Водолацкий (цитата по ТАСС).
Ранее «Фонтанка» писала, что врио главы МЧС России Александр Чуприян попросил увеличить размер суточного содержания беженцев, приезжающих на территорию РФ из Донбасса. В настоящий момент на одного беженца в сутки полагается 800 рублей. И этих средств, по мнению Чуприяна, не хватает.