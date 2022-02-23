В Госдуме рассказали, сколько жителей Донбасса уже получили гражданство РФ. Пока им не рекомендуют возвращаться на родину

Более 775 тысяч жителей Донбасса уже получили гражданство России. При этом число желающих сделать это продолжает расти, заявил 23 февраля депутат нижней палаты российского парламента, первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.



При этом, по его словам, возвращение жителей Донецкой и Луганской народных республик, эвакуированных в РФ из-за обострения ситуации на линии соприкосновения, преждевременно, поскольку для населения республик сохраняется угроза со стороны вооруженных формирований Украины.

