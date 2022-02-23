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Школьник выстрелил в лицо прохожему напротив ТЦ «Европолис»

Ученик частной школы задержан после стрельбы из газового пистолета в Выборгском районе Петербурга. Одиннадцатиклассника забрали родители, а его противник уехал лечить глаз.

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Как стало известно «Фонтанке» 23 февраля, накануне 17-летний подросток не разошёлся с 32-летним горожанином в половине восьмого часа вечера на Кантемировской улице, 39, напротив ТЦ «Европолис». Короткое знакомство закончилось выстрелом в лицо взрослому.

Пострадавший не замедлил со звонком в полицию. Приехавший на место наряд задержал юношу, который учится в одиннадцатом классе частной школы. После беседы в отделе его передали родителям. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Мужчине тем временем оказывали медпомощь в травмпункте. Он обратился с контузией глаза, жаловался на что-то, попавшее в глаз. После нескольких процедур его направили в диагностический центр.

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Комментарии (5)

Zloy7249
Очередной псих, на этот раз с пистолетом.
Всех с «весенним обострением»!
Нынче на улице опасно: то обматерят, то зарежут, то выстрелят.
Лишний раз лучше не ходить никуда. Психи они такие, психи.
Piter Russo
Обоих отправить на общественные работы, а родителя штраф влепить за ненадлежащие воспитание и передачу травматического оружия несовершеннолетнему.
kolpankolpan
Объяснение другое.Мужик в 32 года выделывался гоголем и оскорблял, а получив в рыло сразу побежал жаловаться. И тот и тот в гоноре.
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