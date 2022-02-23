Школьник выстрелил в лицо прохожему напротив ТЦ «Европолис»

Как стало известно «Фонтанке» 23 февраля, накануне 17-летний подросток не разошёлся с 32-летним горожанином в половине восьмого часа вечера на Кантемировской улице, 39, напротив ТЦ «Европолис». Короткое знакомство закончилось выстрелом в лицо взрослому.

Пострадавший не замедлил со звонком в полицию. Приехавший на место наряд задержал юношу, который учится в одиннадцатом классе частной школы. После беседы в отделе его передали родителям. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Мужчине тем временем оказывали медпомощь в травмпункте. Он обратился с контузией глаза, жаловался на что-то, попавшее в глаз. После нескольких процедур его направили в диагностический центр.