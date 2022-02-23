Петербургского депутата Чебыкина допросили в суде по делу о депутатской поправке

Выборгский районный суд Петербурга допросил в качестве свидетеля по делу о депутатской поправке депутата петербургского парламента Константина Чебыкина. Как сообщает корреспондент «Фонтанки» 22 февраля, он заверил суд, что депутаты никак не могут влиять на результаты выбора поставщика при госзакупках.

Как заявил Чебыкин, его депутатская поправка в 2018 году, уголовный эпизод которой фигурирует в деле депутата Романа Коваля, была оформлена как поправка губернатора Петербурга. Речь шла о поставке оборудования в Покровскую больницу. При этом он не смог вспомнить, чтобы к нему обращался депутат Коваль с просьбой оформить это распределение бюджетных средств в качестве своей поправки.

«Депутат не может поспособствовать [в победе на конкурсе] коммерческой структуре», — заявил он. В ходе судебного заседания депутат Роман Коваль поблагодарил Чебыкина «за дружбу». Экс-депутата Законодательного собрания от «Единой России» Романа Коваля судят по делу о депутатской поправке. Заявление на депутата написал предприниматель Михаил Лихолетов, который платил Ковалю за лоббирование выделения через депутатскую поправку к бюджету средств медицинским учреждениям города. Компании Лихолетова выигрывали конкурсы на поставку медоборудования в эти больницы и поликлиники, 20 % от контрактов он отдавал депутату через его помощника Андрея Гришина. В конце 2020 года помощник Коваля пошёл на сделку и рассказал ещё об одном эпизоде, он касался аналогичного взаимодействия с предпринимателем Антоном Сидоровым, владельцем компании «Рубин». Как утверждали в Следственном комитете, с 2018 по 2020 год Коваль и Гришин получили от предпринимателя Михаила Лихолетова в общей сложности 16,9 млн рублей.