На Лени Голикова, где под землю провалилась машина, поменяли 15 метров трубы

Специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» с опережением нормативных сроков завершили ремонт трубы в Кировском районе. На улице Лени Голикова, 47 к десяти вечера 22 февраля поменяли 15 метров трубопровода, провели диагностику участка и перевели систему в штатный режим. На объекте работали 35 человек и 11 единиц техники.



«При отсутствии ГВС или теплоснабжения в здании необходимо обращаться в управляющую компанию для настройки внутридомовых систем», — напомнили в пресс-службе компании.

Накануне вечером на улице Лени Голикова автомобиль провалился под асфальт, а водителю потребовалась медицинская помощь.