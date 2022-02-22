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На Лени Голикова, где под землю провалилась машина, поменяли 15 метров трубы

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Специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» с опережением нормативных сроков завершили ремонт трубы в Кировском районе. На улице Лени Голикова, 47 к десяти вечера 22 февраля поменяли 15 метров трубопровода, провели диагностику участка и перевели систему в штатный режим. На объекте работали 35 человек и 11 единиц техники.

«При отсутствии ГВС или теплоснабжения в здании необходимо обращаться в управляющую компанию для настройки внутридомовых систем», — напомнили в пресс-службе компании.

Накануне вечером на улице Лени Голикова автомобиль провалился под асфальт, а водителю потребовалась медицинская помощь.

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Комментарии (4)

Oliv
В Центральном районе трубопроводы водоснабжения холодной водой еще 1928 года. От того и ржавчина из кранов. Дикость, скажете? Ну дождемся столетия установки, может удосужатся заменить. Хотя теперь экономику Донбасса поднимать. Не до всякой ерунды.
kukuruzza
Трубу восстановили —хорошо,пострадавший выжил бы.И здоровье и машину ему компенсировали бы без судов…Ну,и движение по улице возобновить бы.
jump
на что поменяли ? Гарантию на новую трубу + на работу по установке , лет на 15ть кто возьмет на себя?
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