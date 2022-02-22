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МИД РФ заявил о начале дипломатических отношений с признанными Россией ДНР и ЛНР

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МИД России обменялся нотами с министерствами иностранных дел Донецкой и Луганской республик 22 февраля. Также была оформлена договоренность об установлении с этой даты дипломатического сотрудничества между РФ и республиками на уровне посольства. Об этом сообщает сообщается на сайте российского МИДа.

«Российская сторона нацелена на всестороннее развитие сотрудничества с ДНР и ЛНР, в том числе по линии внешнеполитических ведомств в интересах граждан наших стран, укрепления мира, региональной стабильности и безопасности», — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что персонал российских посольства и генконсульств эвакуируется с Украины

Президент России Владимир Путин накануне признал ЛНР и ДНР независимыми от Украины республиками. На следующий день парламент России ратифицировал соглашение о дружбе с Донбассом. Из документа следует, что страна может разместить на территории самопровозглашенных республик войска. Российский МИД и другие ведомства в течение дня заявляли, что пока о вводе войск речи не идет. Вечером Совет Федерации одобрил использование российских вооруженных сил за пределами страны.

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Комментарии (25)

Xodok1
Въездную визу в ЛуганДонию где можно получить?
ToriGarri
Всем недовольным так)
Зачем мне солнце Монако?
Для чего, скажи, мне луна в Сен-Тропе?
Когда твой взгляд светит ярко,
В этом смысла – ноль, если тебя рядом нет.
SERGEY111
Ну эти счас начнут визы россиянам давать - сразу десятилетние .
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