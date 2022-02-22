МИД РФ заявил о начале дипломатических отношений с признанными Россией ДНР и ЛНР

МИД России обменялся нотами с министерствами иностранных дел Донецкой и Луганской республик 22 февраля. Также была оформлена договоренность об установлении с этой даты дипломатического сотрудничества между РФ и республиками на уровне посольства. Об этом сообщает сообщается на сайте российского МИДа.



«Российская сторона нацелена на всестороннее развитие сотрудничества с ДНР и ЛНР, в том числе по линии внешнеполитических ведомств в интересах граждан наших стран, укрепления мира, региональной стабильности и безопасности», — говорится в заявлении.