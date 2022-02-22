МИД РФ заявило об эвакуации сотрудников российского посольства с Украины

Россия в самое ближайшее время эвакуирует сотрудников посольства с территории Украины. Об этом 22 февраля говорится в заявлении МИД РФ.

«В сложившихся обстоятельствах наша первоочередная задача — позаботиться о российских дипломатах и сотрудниках посольства и генеральных консульств. Для защиты их жизни и безопасности руководством России было принято решение об эвакуации персонала российских загранучреждений на Украине, которая будет реализована в самое ближайшее время», — говорится в сообщении министерства иностранных дел России.