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МИД РФ заявило об эвакуации сотрудников российского посольства с Украины

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Россия в самое ближайшее время эвакуирует сотрудников посольства с территории Украины. Об этом 22 февраля говорится в заявлении МИД РФ.

«В сложившихся обстоятельствах наша первоочередная задача — позаботиться о российских дипломатах и сотрудниках посольства и генеральных консульств. Для защиты их жизни и безопасности руководством России было принято решение об эвакуации персонала российских загранучреждений на Украине, которая будет реализована в самое ближайшее время», — говорится в сообщении министерства иностранных дел России.

В МИД РФ отметили, что посольство России в Киеве и генконсульства в других украинских городах неоднократно с 2014 года подвергались нападениям. В адрес дипломатов звучали угрозы расправы, горели машины. Киевские власти, по мнению РФ, не реагировали на происходящее.

Президент России Владимир Путин накануне признал ЛНР и ДНР независимыми от Украины республиками. На следующий день парламент России ратифицировал соглашение о дружбе с Донбассом. Из документа следует, что страна может разместить на территории самопровозглашенных республик войска. Российский МИД и другие ведомства в течение дня заявляли, что пока о вводе войск речи не идет. Вечером Совет Федерации одобрил использование российских вооруженных сил за пределами страны.

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Комментарии (30)

Шурик7890
Ну а то. Там профессионалы в разведке и в советчиках работают, в отличие от наших, которые верой пытаются рубль поднять
Денеб
С чего такая спешка? Не вынесли любви местного народа?
dragvs
США и Великобритания были полностью правы и читали Путина как открытую книгу... Это вторжение готовилось и планировалось месяцами...
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