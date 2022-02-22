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Петербургский общественный транспорт отправлял на карантин до 8 тысяч сотрудников одномоментно

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Городской общественный транспорт столкнулся не только с кратным падением пассажиропотока во время пандемии. Тысячами уходили болеть сотрудники.

Как рассказал глава комтранса Кирилл Поляков в прямом эфире «Фонтанки» 22 февраля, в данный момент загруженность общественного транспорта составляет 75–80% от показателей 2019 года, в пике пассажиропоток падал на 80%.

Кроме того, Поляков отметил, что в транспортном блоке Смольного и подведомственных ему перевозчиков одномоментно заболевали до 8 тысяч сотрудников из 40 тысяч человек.

Смотрите интервью с Кириллом Поляковым в прямом эфире по ссылке.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

nuga
Так прививали всех,новые жириновские отвакцинированные.
Клаустрофобик
Смольный, Сбеглов , Единая Россия - слова ругательные в нашем городе,факт
guess
Зато с остервенением отправляли всех сотрудников, как баранов, колоться экспериментальными растворами, которые точно не помогли от ковида, но ещё аукнутся побочками в будущем
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