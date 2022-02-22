Петербургский общественный транспорт отправлял на карантин до 8 тысяч сотрудников одномоментно

Городской общественный транспорт столкнулся не только с кратным падением пассажиропотока во время пандемии. Тысячами уходили болеть сотрудники.

Как рассказал глава комтранса Кирилл Поляков в прямом эфире «Фонтанки» 22 февраля, в данный момент загруженность общественного транспорта составляет 75–80% от показателей 2019 года, в пике пассажиропоток падал на 80%.

Кроме того, Поляков отметил, что в транспортном блоке Смольного и подведомственных ему перевозчиков одномоментно заболевали до 8 тысяч сотрудников из 40 тысяч человек.