Смольный: Общественный транспорт Петербурга не соответствует столичному статусу

Председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков анонсировал качественное улучшение услуг общественного транспорта по мере внедрения новой транспортной модели в Петербурге. Сейчас коммерческие перевозчики предоставлены сами себе, могут не соблюдать график и проезжать мимо остановок.

«Качество транспортной услуги, которую сегодня получают жители Санкт-Петербурга, давно не соответствует званию второй столицы», — заявил Поляков во время прямого эфира на «Фонтанке» 22 февраля. Среди прочего, он сообщил о поручении губернатора обеспечить все остановки навесами, обновить подвижной состав, расширить коридоры для движения транспорта и др. Автобусы на газомоторном топливе для перевозчиков поставляют МАЗ, ЛиАЗ, КамАЗ и Волгабас.