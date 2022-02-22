FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: -6
76.77р87.34р
Ситуация в ДонбассеОлимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Смольный: Общественный транспорт Петербурга не соответствует столичному статусу

13
Печать

Председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков анонсировал качественное улучшение услуг общественного транспорта по мере внедрения новой транспортной модели в Петербурге. Сейчас коммерческие перевозчики предоставлены сами себе, могут не соблюдать график и проезжать мимо остановок.

«Качество транспортной услуги, которую сегодня получают жители Санкт-Петербурга, давно не соответствует званию второй столицы», — заявил Поляков во время прямого эфира на «Фонтанке» 22 февраля. Среди прочего, он сообщил о поручении губернатора обеспечить все остановки навесами, обновить подвижной состав, расширить коридоры для движения транспорта и др. Автобусы на газомоторном топливе для перевозчиков поставляют МАЗ, ЛиАЗ, КамАЗ и Волгабас.

Смотрите интервью с Кириллом Поляковым в прямом эфире по ссылке.

© Фонтанка.Ру

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (13)

altnec
На дворе уже март, а они всё никаком от дивидендоффф не протрезвеют.
Parallax
И не будет соответствовать. Потому что сначала метро нужно было строить, прежде чем маршрутки отменять. Ничего кроме адского ада для жителей окраин эта реформа не даст.
nuga
Эти гробы автобусы занимают всё пространство на остановке. Пока один не отъедет.
,другой ждёт,вот так время крадётся. Нечего красивыми словами прикрывать свой интерес пересадить всех в один загон с карточками,а далее биометрией . Транспортная стратегия красноречиво показывает*светлое будущее * без наличных.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний