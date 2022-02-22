Направленный на пенсионерку в центре Петербурга пистолет послужил поводом для ареста водителя BMW. У него нашлось оправдание

Суд в Петербурге отправил хулиганистого водителя BMW в спецприемник. О своем поведении ему придется размышлять в неволе пять суток.

О решении сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 22 февраля. Кирилл Коробанов не только угрожал пенсионерке пистолетом после дорожного конфликта, но и активно сопротивлялся требованиям полиции. Как ранее писала «Фонтанка», пневматическое оружие он направил в сторону 63-летней водительницы на проспекте Чернышевского вечером накануне. Весь процесс запечатлел регистратор, пенсионерка вызвала полицию, агрессора задержали на Бакунина. С ним в машине были двое, пара безработных с судимостями.