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Направленный на пенсионерку в центре Петербурга пистолет послужил поводом для ареста водителя BMW. У него нашлось оправдание

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Суд в Петербурге отправил хулиганистого водителя BMW в спецприемник. О своем поведении ему придется размышлять в неволе пять суток.

О решении сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 22 февраля. Кирилл Коробанов не только угрожал пенсионерке пистолетом после дорожного конфликта, но и активно сопротивлялся требованиям полиции. Как ранее писала «Фонтанка», пневматическое оружие он направил в сторону 63-летней водительницы на проспекте Чернышевского вечером накануне. Весь процесс запечатлел регистратор, пенсионерка вызвала полицию, агрессора задержали на Бакунина. С ним в машине были двое, пара безработных с судимостями.

Коробанов признал вину в мелком хулиганстве и очень просил не отправлять его за решетку, так как он может лишиться работы. Свое поведение он объяснил ссорой с женой и раздражением.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

Клаустрофобик
Пацаны с Лахты в Донецк мчали но путинкая бабка обломала))
Нашла коса на камень))
Денеб
Вот он, истинный Санкт-Петербуржец! Герой нашего времени! Наш современник! А сколько ещё таких по городу шарят! Добро пожаловать в чудесный новый мир! Не жилось в городе-герое Ленинграде....Ну вот и наслаждайтесь жизнью в Санкт-Петербурге.......
kоt-obormot
Бабка с клюшкой видимо опасТная была!
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