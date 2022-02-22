В Петербурге ловили ухаря на BMW. Он угрожал пенсионерке пистолетом, а в машине возил «Бонни и Клайда»

Как стало известно «Фонтанке» 22 февраля, вечером понедельника был объявлен план «Перехват», в результате которого на проспекте Бакунина задержали искомый автомобиль BMW. В нем находились трое: 38-летний Кирилл, 30-летняя Татьяна и 27-летний Евгений, все безработные. Также в салоне был травматический пистолет, на который у Кирилла — водителя — нашлось разрешение.

Всю троицу отвезли в 78 отдел полиции и отправили в помещение для задержанных. На них уже составили протоколы о мелком хулиганстве, но история может обернуться и уголовным делом. Впрочем, такой опыт у них уже был: Кирилл привлекался по статье об угрозах убийством, Татьяна — о грабеже и разбое, Евгений — о причинении вреда здоровью средней тяжести, а с осени находится под подпиской о невыезде по делу о причинении легкого вреда.

У Кирилла и Татьяны из общего не только противозаконное прошлое: судя по всему, они живут вместе. «Хочешь перемен — с себя начни. Не пытаться — значит проиграть!» — значится статус на странице девушки в соцсети. У Евгения он звучит не так оптимистично: «Где ты, ради которой расправлю крылья?!»