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В Петербурге ловили ухаря на BMW. Он угрожал пенсионерке пистолетом, а в машине возил «Бонни и Клайда»

Дорожная ссора в центре Петербурга завершилась опасной сценой: водитель BMW угрожал оружием пенсионерке. В итоге задержали троих с небезупречным прошлым.

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Об угрозах оружием в полицию накануне сообщила 63-летняя горожанка, она рассказала, что грубый водитель ей встретился на перекрестке проспекта Чернышевского и Фурштатской улицы.

Как стало известно «Фонтанке» 22 февраля, вечером понедельника был объявлен план «Перехват», в результате которого на проспекте Бакунина задержали искомый автомобиль BMW. В нем находились трое: 38-летний Кирилл, 30-летняя Татьяна и 27-летний Евгений, все безработные. Также в салоне был травматический пистолет, на который у Кирилла — водителя — нашлось разрешение.

Всю троицу отвезли в 78 отдел полиции и отправили в помещение для задержанных. На них уже составили протоколы о мелком хулиганстве, но история может обернуться и уголовным делом. Впрочем, такой опыт у них уже был: Кирилл привлекался по статье об угрозах убийством, Татьяна — о грабеже и разбое, Евгений — о причинении вреда здоровью средней тяжести, а с осени находится под подпиской о невыезде по делу о причинении легкого вреда.

У Кирилла и Татьяны из общего не только противозаконное прошлое: судя по всему, они живут вместе. «Хочешь перемен — с себя начни. Не пытаться — значит проиграть!» — значится статус на странице девушки в соцсети. У Евгения он звучит не так оптимистично: «Где ты, ради которой расправлю крылья?!»

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Комментарии (9)

Karl111
как это по нашему . отморозок с судимостью и с разрешением на травмат
ตำรวจ
Быдло
***_555
Отпустят. Картинки не лайкали, фонариком не светили.
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