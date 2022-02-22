В преддверии 23 февраля Петербург застрял в девятибалльных пробках. Впервые в этом году

«Девятки» пробки достигли в 17:12. По данным «Яндекс.Пробок», это на 3 балла выше обычного для вечера вторника. Центр Петербурга, Петроградская сторона и частично Васильевский остров на карте окрасились в красно-бордовый. На проспекте Стачек собрался 5-километровый затор от площади Стачек до Автомобильной улицы. Внешнее кольцо КАД встало почти на 12 километров — от Пулковского шоссе до Октябрьской набережной.



Короткий и не слишком-то погожий рабочий день перед праздничным выходным с самого утра нагрузил петербургские дороги сильнее, чем горожане привыкли в этом году: утром на 6 баллов (на 1 балл больше обычного), днем на 5 баллов (на 2 балла больше). Уже к трем часам дня в городе было 6 баллов, а спустя еще час — уже 7.