Американские дипломаты поддержали Кличко и показали, чем была Москва во времена Киевской Руси

Порадуемся за наших американских «друзей» и бывшего боксера!

Они прямо разорвали своим постом Россию в клочья!

P.S. Нет никакого значения кто кем и чем был 1000 лет, 100 лет, 10 лет, 10 дней назад… Важно, что ты и кто ты сейчас! Факт сейчас такой = от Украины остались одни руины и дальше будет ещё хуже… А России глухого нас.. плевать на эти глупые посты и угрозы мифическими санкциями.