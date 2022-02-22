Американские дипломаты поддержали Кличко и показали, чем была Москва во времена Киевской Руси

Посольство США в Киеве ответило Путину по вопросу истории России и Украины, поддержав тезис о московских болотах мемом. Картинка опубликована в Twitter диппредставительства 22 февраля.
February 22, 2022
Когда в Киеве в период с 996 по 1108 годы строили церкви, монастыри и соборы, на месте Москвы рос дикий лес и клюква на болотах. Картинка стала продолжением высказывания киевского мэра Виталия Кличко. В эфире украинского телевидения он сказал, что «Русь была Киевской, а Киев — великим городом, ещё когда были болота и никто не представлял, что на них когда-нибудь появится Москва».