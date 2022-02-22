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Американские дипломаты поддержали Кличко и показали, чем была Москва во времена Киевской Руси

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Посольство США в Киеве ответило Путину по вопросу истории России и Украины, поддержав тезис о московских болотах мемом. Картинка опубликована в Twitter диппредставительства 22 февраля.

Когда в Киеве в период с 996 по 1108 годы строили церкви, монастыри и соборы, на месте Москвы рос дикий лес и клюква на болотах. Картинка стала продолжением высказывания киевского мэра Виталия Кличко. В эфире украинского телевидения он сказал, что «Русь была Киевской, а Киев — великим городом, ещё когда были болота и никто не представлял, что на них когда-нибудь появится Москва».

Накануне президент России во время выступления, посвященного признанию ЛНР и ДНР, заявил, что Украина была «искусственно создана Владимиром Лениным» и, по мнению Путина, не была самостоятельным государством. Отметим, Киев, согласно признанной большинством историков версии, был основан в VII-X веках нашей эры. Первое упоминание Москвы в летописях — 1147 год.

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Комментарии (38)

dedmoroz_5e4d8827384c2
земля У Края Российской Империи, она же Окраина, она же Украина, на протяжении веков в российском государстве было несколько столиц, самые крупные из них: Киев, Москва, Санкт-Петербург

"Киев - мать городов русских" (с)
именно, так гласит Повесть временнЫх лет

это когда американких дипломатов в зачатке не просматривалось, поэтому насрать , что там из-за евро-забора бормочут и гавкают/ пусть собой лучше занимаются - толку больше
Tatiana_B
А американские дипломаты не в курсе, что Киевская Русь никакого отношения не имеет к современной Украине? Ни по религии ни по менталитету?
Balamut
Порадуемся за наших американских «друзей» и бывшего боксера!
Они прямо разорвали своим постом Россию в клочья!
P.S. Нет никакого значения кто кем и чем был 1000 лет, 100 лет, 10 лет, 10 дней назад… Важно, что ты и кто ты сейчас! Факт сейчас такой = от Украины остались одни руины и дальше будет ещё хуже… А России глухого нас.. плевать на эти глупые посты и угрозы мифическими санкциями.
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