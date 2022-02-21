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Путин решил подписать указ о признании ЛНР и ДНР

В ближайшее время президент обратится к россиянам

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Президент России Владимир Путин собирается обратиться к россиянам. Сегодня руководители ЛНР и ДНР обратились к президенту с просьбой признать республики, об этом же Путина попросили члены Совета безопасности РФ. Следим за заявлениями главы государства.

Автор: Истории из России / YouTube.com

Фото: Kremlin.ru
Скриншот: More.tv
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
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Как проходило сегодня заседание Совета безопасности.

Фото: Kremlin.ru
Фото: Kremlin.ru
Скриншот: More.tv
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
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На «России 24» сейчас чествуют олимпийцев. Скорее всего, пока не закончат, обращения президента не будет.

Скриншот: More.tv
Фото: Kremlin.ru
Скриншот: More.tv
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
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Политолог Сергей Мошкин считает, что признание независимости ДНР и ЛНР обнулит Минские соглашения и изменит статус России, которую начнут воспринимать в мире как участника конфликта на юго-востоке Украины.

— Это серьезный российский политический оверкиль, — рассказал Мошкин. — Признание ДНР и ЛНР означает де-факто выход России из Минских соглашений как страны — посредника в украинском урегулировании и превращении России в страну — интересанта восточно-украинского конфликта. Это обнуляет все сложившиеся международные договоренности по поводу судьбы востока Украины и развязывает России руки со всеми вытекающими положительными и негативными последствиями.

Читайте, что еще говорят политологи о том, как признание ЛНР и ДНР отразится на жизни россиян.

Фото: Kremlin.ru
Скриншот: More.tv
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
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Сегодня, в черный понедельник, российский фондовый рынок рухнул больше, чем за последние 14 лет. Индекс Мосбиржи рухнул на 14,2%, на минимуме достигнув отметки 2910,49 пункта.

В последний раз подобный обвал на российском рынке был зафиксирован 13 ноября 2008 года. Индекс РТС в течение дня падал на 17,3%, до 1152,14 пункта. Это крупнейший обвал с 6 октября 2008 года.

Фото: Kremlin.ru
Скриншот: More.tv
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
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Стоимость доллара приближается к 80 рублям. Рубль обвалился после просьб о признании независимости ДНР и ЛНР.

Фото: Kremlin.ru
Скриншот: More.tv
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
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— Если будет аннексия, будут санкции, — заявил Жозеп Боррель.

Глава евродипломатии объявил, что если будет признание, он предложит санкции для рассмотрения «и министры решат».

Фото: Kremlin.ru
Скриншот: More.tv
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
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А вот так сегодня смотрели общение Путина с Совбезом в одном из пунктов временного размещения в Ростовской области.

Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
Фото: Kremlin.ru
Скриншот: More.tv
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
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Тем временем курс евро составляет уже 90,27 рубля.

Фото: Kremlin.ru
Скриншот: More.tv
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
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В случае признания Москвой ЛНР и ДНР вопрос о саммите России, США и Франции уже не будет обсуждаться, заявил представитель ЕС Боррель.

Фото: Kremlin.ru
Скриншот: More.tv
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
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Елисейский дворец объявил, что Франция созывает срочное заседание Совета безопасности по ситуации между РФ и Украиной.

Фото: Kremlin.ru
Скриншот: More.tv
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
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В пресс-службе Кремля рассказали подробности переговоров Путина, Макрона и Шольца.

— Путин информировал об итогах расширенного заседания Совета безопасности Российской Федерации, на котором рассматривалась текущая ситуация вокруг Донбасса в контексте постановления Государственной Думы по вопросу о признании Донецкой и Луганской народных республик. Сегодня же поступили обращения руководства ДНР и ЛНР о признании их суверенитета в связи с военной агрессией украинской власти, массированными обстрелами территории Донбасса, в результате чего страдает гражданское население. С учетом всего этого президент России сообщил, что в ближайшее время имеет в виду подписать соответствующий указ, — цитирует администрацию президента РБК.

Фото: Kremlin.ru
Скриншот: More.tv
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
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Боррель заявил, что ЕС введет санкции против Минска, если гипотетическая российская военная агрессия последует с территории Белоруссии.

Фото: Kremlin.ru
Скриншот: More.tv
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
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Первый замглавы «Единой России» Адальби Шхагошев, отвечая на вопрос «Что будет дальше после обращения президента?», рассказал в эфире канала «Россия 24», что такое же решение примет и Совет Федераций, а дальше «пойдут уже серьезные переговоры с Донецком и Луганском».

Фото: Kremlin.ru
Скриншот: More.tv
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
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Шольц и Макрон выразили разочарование таким развитием, но обозначили готовность к продолжению контактов, передает Кремль.

Фото: Kremlin.ru
Скриншот: More.tv
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
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Путин решил, что в ближайшее время подпишет указ о признании ЛНР и ДНР. Об этом он заявил Макрону и Шольцу.

Фото: Kremlin.ru
Скриншот: More.tv
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
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Сообщают, что обращение президента начнется с минуты на минуту.

Фото: Kremlin.ru
Скриншот: More.tv
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
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Путин провел телефонные переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем.

Фото: Kremlin.ru
Скриншот: More.tv
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
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Точное время обращения президента к россиянам в Кремле не назвали. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал, что речь планируется «сегодня вечером».

Фото: Kremlin.ru
Скриншот: More.tv
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
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По словам Борреля, Евросоюз предупредил Белоруссию, что она потеряет суверенитет, если ее территория будет использована для вторжения на Украину.

Фото: Kremlin.ru
Скриншот: More.tv
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
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Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что все посольства стран ЕС, кроме одного, остаются в Киеве и продолжают работать.

Фото: Kremlin.ru
Скриншот: More.tv
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
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Федеральные ТВ-каналы анонсируют экстренное обращение президента России к нации по итогам заседания Совбеза РФ о ситуации с ЛДНР и Украиной.

Фото: Kremlin.ru
Скриншот: More.tv
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
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ЕС призвал Россию не признавать независимость ДНР и ЛНР, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозел Боррель.

Страны ЕС «единым фронтом» отреагируют на признание Россией независимости Донецка и Луганска.

Фото: Kremlin.ru
Скриншот: More.tv
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
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Президент Украины заявил, что провел срочные консультации с Макроном и Шольцем и созвал СНБО в связи с заявлениями, которые прозвучали на заседании российского Совбеза.

Фото: Kremlin.ru
Скриншот: More.tv
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
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По данным Telegram-канала «Пул № 3», Владимир Зеленский созывает заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины в 21:00 мск.

Фото: Kremlin.ru
Скриншот: More.tv
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
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За признание республик высказались глава МИД РФ Сергей Лавров, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава Минобороны Сергей Шойгу, глава МВД Владимир Колокольцев, глава Росгвардии Виктор Золотов, председатель Госдумы Вячеслав Володин и другие члены Совбеза. На это Путин заявил, что примет решение сегодня.

телеграм-канал «СМОТРИ»

Фото: Kremlin.ru
Скриншот: More.tv
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
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После появления ДНР и ЛНР киевские власти дважды провели военные карательные операции на этих территориях. Теперь, по словам президента, «мы являемся свидетелями обострения ситуации в третий раз».

Фото: Kremlin.ru
Скриншот: More.tv
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU
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В начале встречи с участниками Совета безопасности Владимир Путин напомнил об украинских событиях 2014 года.

— Итак, после госпереворота на Украине в 2014 году часть населения этой страны не приняла этот переворот, — заявил президент. — Напомню, что он был антиконституционный и кровавый, потому что в ходе этих событий погибло много ни в чём не повинных людей. Это действительно вооруженный переворот — с этим, собственно говоря, никто и не спорит.

Глава государства отметил, что после этих событий люди заявили о том, что они формируют две независимые республики — Донецкую Народную Республику и Луганскую Народную Республику. С этого момента началось противостояние киевских властей и людей, проживающих на этой территории.

Фото: Kremlin.ru
Скриншот: More.tv
Фото: Евгений Вдовин / 161.RU

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Комментарии (99)

265869937
Интересно, когда Китай признает СНР, так называемую Сибирскую Народну Республику?
Mikle776
Думаю, что уже сегодня мы увидим доллар за 80 рублей... осталось несколько копеек... А после обращения Путина будет 80
alexpv
Я все равно не понимаю, ну вот в 90-ых Чечня захотела выйти из состава России, к ним направили войска и за несколько лет принудили остаться в России. А как должны вести себя украинские власти, если на каких-то территориях кто-то хочет отделиться? Вот никак не возьму в толк этих двойных стандартов. Жителям Донбасса ровным счетом ничего не угрожало до тех пор, как они категорически захотели отделиться. У Татарстана были позыва отделиться, но его тоже быстро поставили на место.А теперь и запретили главе именоваться президентом республики.
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