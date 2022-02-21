Путин решил подписать указ о признании ЛНР и ДНР

Политолог Сергей Мошкин считает, что признание независимости ДНР и ЛНР обнулит Минские соглашения и изменит статус России, которую начнут воспринимать в мире как участника конфликта на юго-востоке Украины.



— Это серьезный российский политический оверкиль, — рассказал Мошкин. — Признание ДНР и ЛНР означает де-факто выход России из Минских соглашений как страны — посредника в украинском урегулировании и превращении России в страну — интересанта восточно-украинского конфликта. Это обнуляет все сложившиеся международные договоренности по поводу судьбы востока Украины и развязывает России руки со всеми вытекающими положительными и негативными последствиями.

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