Путин решил подписать указ о признании ЛНР и ДНР

Президент России Владимир Путин собирается обратиться к россиянам. Сегодня руководители ЛНР и ДНР обратились к президенту с просьбой признать республики, об этом же Путина попросили члены Совета безопасности РФ. Следим за заявлениями главы государства.
Автор: Истории из России / YouTube.com
Как проходило сегодня заседание Совета безопасности.
На «России 24» сейчас чествуют олимпийцев. Скорее всего, пока не закончат, обращения президента не будет.
Политолог Сергей Мошкин считает, что признание независимости ДНР и ЛНР обнулит Минские соглашения и изменит статус России, которую начнут воспринимать в мире как участника конфликта на юго-востоке Украины.
— Это серьезный российский политический оверкиль, — рассказал Мошкин. — Признание ДНР и ЛНР означает де-факто выход России из Минских соглашений как страны — посредника в украинском урегулировании и превращении России в страну — интересанта восточно-украинского конфликта. Это обнуляет все сложившиеся международные договоренности по поводу судьбы востока Украины и развязывает России руки со всеми вытекающими положительными и негативными последствиями.
Читайте, что еще говорят политологи о том, как признание ЛНР и ДНР отразится на жизни россиян.
Сегодня, в черный понедельник, российский фондовый рынок рухнул больше, чем за последние 14 лет. Индекс Мосбиржи рухнул на 14,2%, на минимуме достигнув отметки 2910,49 пункта.
В последний раз подобный обвал на российском рынке был зафиксирован 13 ноября 2008 года. Индекс РТС в течение дня падал на 17,3%, до 1152,14 пункта. Это крупнейший обвал с 6 октября 2008 года.
Стоимость доллара приближается к 80 рублям. Рубль обвалился после просьб о признании независимости ДНР и ЛНР.
— Если будет аннексия, будут санкции, — заявил Жозеп Боррель.
Глава евродипломатии объявил, что если будет признание, он предложит санкции для рассмотрения «и министры решат».
А вот так сегодня смотрели общение Путина с Совбезом в одном из пунктов временного размещения в Ростовской области.
Тем временем курс евро составляет уже 90,27 рубля.
В случае признания Москвой ЛНР и ДНР вопрос о саммите России, США и Франции уже не будет обсуждаться, заявил представитель ЕС Боррель.
Елисейский дворец объявил, что Франция созывает срочное заседание Совета безопасности по ситуации между РФ и Украиной.
В пресс-службе Кремля рассказали подробности переговоров Путина, Макрона и Шольца.
— Путин информировал об итогах расширенного заседания Совета безопасности Российской Федерации, на котором рассматривалась текущая ситуация вокруг Донбасса в контексте постановления Государственной Думы по вопросу о признании Донецкой и Луганской народных республик. Сегодня же поступили обращения руководства ДНР и ЛНР о признании их суверенитета в связи с военной агрессией украинской власти, массированными обстрелами территории Донбасса, в результате чего страдает гражданское население. С учетом всего этого президент России сообщил, что в ближайшее время имеет в виду подписать соответствующий указ, — цитирует администрацию президента РБК.
Боррель заявил, что ЕС введет санкции против Минска, если гипотетическая российская военная агрессия последует с территории Белоруссии.
Первый замглавы «Единой России» Адальби Шхагошев, отвечая на вопрос «Что будет дальше после обращения президента?», рассказал в эфире канала «Россия 24», что такое же решение примет и Совет Федераций, а дальше «пойдут уже серьезные переговоры с Донецком и Луганском».
Шольц и Макрон выразили разочарование таким развитием, но обозначили готовность к продолжению контактов, передает Кремль.
Путин решил, что в ближайшее время подпишет указ о признании ЛНР и ДНР. Об этом он заявил Макрону и Шольцу.
Сообщают, что обращение президента начнется с минуты на минуту.
Путин провел телефонные переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем.
Точное время обращения президента к россиянам в Кремле не назвали. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал, что речь планируется «сегодня вечером».
По словам Борреля, Евросоюз предупредил Белоруссию, что она потеряет суверенитет, если ее территория будет использована для вторжения на Украину.
Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что все посольства стран ЕС, кроме одного, остаются в Киеве и продолжают работать.
Федеральные ТВ-каналы анонсируют экстренное обращение президента России к нации по итогам заседания Совбеза РФ о ситуации с ЛДНР и Украиной.
ЕС призвал Россию не признавать независимость ДНР и ЛНР, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозел Боррель.
Страны ЕС «единым фронтом» отреагируют на признание Россией независимости Донецка и Луганска.
Президент Украины заявил, что провел срочные консультации с Макроном и Шольцем и созвал СНБО в связи с заявлениями, которые прозвучали на заседании российского Совбеза.
По данным Telegram-канала «Пул
За признание республик высказались глава МИД РФ Сергей Лавров, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава Минобороны Сергей Шойгу, глава МВД Владимир Колокольцев, глава Росгвардии Виктор Золотов, председатель Госдумы Вячеслав Володин и другие члены Совбеза. На это Путин заявил, что примет решение сегодня.
телеграм-канал «СМОТРИ»
После появления ДНР и ЛНР киевские власти дважды провели военные карательные операции на этих территориях. Теперь, по словам президента, «мы являемся свидетелями обострения ситуации в третий раз».
В начале встречи с участниками Совета безопасности Владимир Путин напомнил об украинских событиях 2014 года.
— Итак, после госпереворота на Украине в 2014 году часть населения этой страны не приняла этот переворот, — заявил президент. — Напомню, что он был антиконституционный и кровавый, потому что в ходе этих событий погибло много ни в чём не повинных людей. Это действительно вооруженный переворот — с этим, собственно говоря, никто и не спорит.
Глава государства отметил, что после этих событий люди заявили о том, что они формируют две независимые республики — Донецкую Народную Республику и Луганскую Народную Республику. С этого момента началось противостояние киевских властей и людей, проживающих на этой территории.