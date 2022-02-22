«Люди требуют увеличить эти штрафы». Дума вводит аресты и штрафы за отождествление СССР и нацистской Германии

Депутаты вводят новую статью в КоАП — 13.47 «Нарушение установленного федеральным законом запрета публичного отождествления целей, решений и действий руководства СССР, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии, командования и военнослужащих нацистской Германии и европейских стран оси в ходе Второй мировой войны, а также отрицание решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы».



Депутаты от «Единой России» Елена Ямпольская и Александр Жуков, вместе с сенаторами от Перми и Крыма Алексеем Пушковым и Ольгой Ковитиди предложили давать физлицам до 5 тысяч рублей штрафа или арест на срок до 15 суток.

«Мне бы хотелось, чтобы мы эту инициативу рассмотрели в этот исторический день. Она о том же (ранее 22 февраля Госдума ратифицировала договоры о дружбе с ДНР и ЛНР. — Прим. ред.). Она об истории, которая творится на наших глазах. И о том, как важно для того чтобы мы этой историей гордились, хранить нашу историческую память в чистоте и неприкосновенности», — заявила Ямпольская с трибуны.



Фото: скриншот duma.gov.ru Поделиться Поделиться







Елена Ямпольская заявила, что она постоянно получает письма от сограждан, которые требуют увеличить штрафы за незаконное использование нацистской символики, а новые штрафы дублируют их.

«Наказания такие же, как за незаконное использование нацистской символики. Мне приходят обращения граждан, где люди требуют увеличить эти штрафы. Требуют в достаточно жёсткой ультимативной форме. Я буду последней, кто станет возражать, если такие поправки появятся ко второму чтению. Протоколы могут составлять полиция, Роскомнадзор и прокуратура», — отметила депутат.



Первый штраф для физлиц может составить 1–2 тысячи рублей или 15 суток ареста. Должностные лица рискуют быть в первый раз оштрафованы на сумму 1–4 тысячи, юрлица на 10–50 тысяч.

Повторное правонарушение повлечет штраф для граждан в размере до 5 тысяч рублей либо арест на срок до 15 суток, для должностных лиц — штраф от 5–20 тысяч рублей, для юридических лиц — 50–100 тысяч или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

