МИД Белоруссии выступил с заявлением о ДНР и ЛНР, однако о признании пока речи не идет

Ха-ха-ха

Как я и говорил - Бацька будет делать то, что считает выгодным.

Если его сегодня запад поманит пряником, он переметнется в один час.

Если бы в госдепии не сидели сплошные псаки, то они бы это шанс не упустили. В обмен на снятие с него санкций, он бы сейчас сделал все что нужно.

Однако вирус псаки может нам помочь и в этом деле.