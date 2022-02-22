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МИД Белоруссии выступил с заявлением о ДНР и ЛНР, однако о признании пока речи не идет

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Внешнеполитическое ведомство Белоруссии впустило обращение по поводу признания Россией ДНР и ЛНР.

https://t.me/c/1163735910/310671 22 февраля заявление белорусского МИД «Белта». «Приветствуем заявления российской стороны об открытости к дипломатии в данном контексте. Путь переговоров в нашем понимании — единственно верный для того, чтобы не допустить кровопролития между братскими славянскими народами», — приводит 22 февраля заявление белорусского МИД «Белта».

Минск призвал все стороны воздерживаться от военной эскалации, подчеркнув важность мирного пути разрешения противоречий.

В дальнейшем МИД Белоруссии намерен руководствоваться стратегическим союзничеством с «братской Россией» и учитывать развитие ситуации.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможности признать ДНР и ЛНР.

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Комментарии (15)

Pilat
Ха-ха-ха
Как я и говорил - Бацька будет делать то, что считает выгодным.
Если его сегодня запад поманит пряником, он переметнется в один час.
Если бы в госдепии не сидели сплошные псаки, то они бы это шанс не упустили. В обмен на снятие с него санкций, он бы сейчас сделал все что нужно.
Однако вирус псаки может нам помочь и в этом деле.
ВНИМАТЕЛЬНЫЙ ЧИТАТЕЛЬ
Батьке Лукашенке шомпол в Ж....У
БЧБ
У лукавого снова режим многовекторности включился? Ну да, 3.5 миллиарда денег еще под вопросом.)
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