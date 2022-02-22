МИД Белоруссии выступил с заявлением о ДНР и ЛНР, однако о признании пока речи не идет

Внешнеполитическое ведомство Белоруссии впустило обращение по поводу признания Россией ДНР и ЛНР.
https://t.me/c/1163735910/310671 22 февраля заявление белорусского МИД «Белта». «Приветствуем заявления российской стороны об открытости к дипломатии в данном контексте. Путь переговоров в нашем понимании — единственно верный для того, чтобы не допустить кровопролития между братскими славянскими народами», — приводит 22 февраля заявление белорусского МИД «Белта».
Минск призвал все стороны воздерживаться от военной эскалации, подчеркнув важность мирного пути разрешения противоречий.
В дальнейшем МИД Белоруссии намерен руководствоваться стратегическим союзничеством с «братской Россией» и учитывать развитие ситуации.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможности признать ДНР и ЛНР.