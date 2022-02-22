FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: -6
76.77р87.34р
Ситуация в ДонбассеОлимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Короткий день отсыпал Петербургу 8 баллов еще до вечера

Пробки на дорогах Петербурга 22 февраля доросли до 8 баллов уже к половине пятого часа дня. Это на 2 балла больше, чем обычно бывает в такое время во вторник.

1
Печать
ПоделитьсяПоделиться

За два часа пробки из центра Петербурга расползлись по соседним районам, нарастив еще два балла. Изрядно покраснел на картах Петроградский район, в заторах встали набережные, Большой Сампсониевский и Московский проспекты, юго-восток КАД. Самая крупная пробка собралась на участке внешнего кольца от Московского шоссе до Октябрьской набережной, ее длина составила 9,2 километра.

Движение по Краснопутиловской улице остановил вставший на железнодорожном переезде поезд, сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Александр. «Не двигается 30 минут. Движение умерло», — пишет он.

На Софийской улице в направлении Колпино, на развороте, столкнулись три автомобиля, заняв сразу несколько рядов, рассказывает очевидец.

ПоделитьсяПоделиться
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Гангрена
понаехало с калхозов в муравейники...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний