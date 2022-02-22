Короткий день отсыпал Петербургу 8 баллов еще до вечера

За два часа пробки из центра Петербурга расползлись по соседним районам, нарастив еще два балла. Изрядно покраснел на картах Петроградский район, в заторах встали набережные, Большой Сампсониевский и Московский проспекты, юго-восток КАД. Самая крупная пробка собралась на участке внешнего кольца от Московского шоссе до Октябрьской набережной, ее длина составила 9,2 километра.



Движение по Краснопутиловской улице остановил вставший на железнодорожном переезде поезд, сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Александр. «Не двигается 30 минут. Движение умерло», — пишет он.