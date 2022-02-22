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В Петербурге начали собираться предпраздничные пробки. Центр местами окрасился в бордовый

Дороги Петербурга перед праздничным выходным 23 февраля нехарактерно начали краснеть уже в середине дня. Пробки в городе на несколько баллов больше обычного, особенно плотно сейчас в центре.

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По данным «Яндекс.Пробок», уже в районе 14:40 петербургские дороги оказались загружены на 6 баллов, что на 2 балла превышает обычный дневной показатель февраля. Наиболее плотные заторы наблюдаются на Садовой улице и Невском проспекте в районе пересечения с ней, на Лиговском проспекте в районе метро «Обводный канал», на Староневском и Суворовском, Большая Конюшенная традиционно стоит у ДЛТ.

Неожиданно плотное движение сейчас на проспекте Славы и Народной улице. В сторону КАД магистраль загружена аж на 9 баллов вместо обычных четырех.

По прогнозу аналитиков, в ближайшие два часа пробки останутся на том же уровне, а затем начнут расти. К пяти часам вечера ожидают «восьмерку».

Утром максимальная загруженность петербургских дорог составила 6 баллов, что тоже на 1 балл больше обычного. Самыми забитыми оказались проспект Культуры и Тихорецкий проспект в центр, где наблюдалось 8 баллов, а также проспект Стачек, Кубинская улица и Митрофаньевское шоссе в центр — там было 7 баллов.

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Комментарии (3)

07A
Есть отметка в военном билете о прохождении службы-получи выходной, нет-иди отрабатывай долг перед родиной!
markA
А есть что праздновать мирному населению?
Ганс-Дитрих Геншер
без школотронов пробки были 3 балла днём и 5 баллов вечером. круто.
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