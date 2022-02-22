В Петербурге начали собираться предпраздничные пробки. Центр местами окрасился в бордовый

По данным «Яндекс.Пробок», уже в районе 14:40 петербургские дороги оказались загружены на 6 баллов, что на 2 балла превышает обычный дневной показатель февраля. Наиболее плотные заторы наблюдаются на Садовой улице и Невском проспекте в районе пересечения с ней, на Лиговском проспекте в районе метро «Обводный канал», на Староневском и Суворовском, Большая Конюшенная традиционно стоит у ДЛТ.



Неожиданно плотное движение сейчас на проспекте Славы и Народной улице. В сторону КАД магистраль загружена аж на 9 баллов вместо обычных четырех.