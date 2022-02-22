«Добро пожаловать в новый мир». Медведев предупредил о 2000 евро за тысячу кубов газа после сообщений об остановке «Северного потока — 2»

Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал планы Германии по остановке «Северного потока — 2».

«Канцлер ФРГ Олаф Шольц поручил остановить сертификацию газопровода «Северный поток — 2». Ну что ж. Добро пожаловать в новый мир, в котором уже скоро европейцы будут платить 2000 евро за тысячу кубов газа!» — написал Медведев 22 февраля в своем Twitter. Отметим, сейчас газ в Европе стоит около 900 долларов за тысячу кубов.



Ранее Шольц заявил, что дал поручение Минэкономики связаться с немецким регулятором, чтобы остановить сертификацию российского газопровода после признания ЛНР и ДНР.

