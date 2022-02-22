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«Добро пожаловать в новый мир». Медведев предупредил о 2000 евро за тысячу кубов газа после сообщений об остановке «Северного потока — 2»

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Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал планы Германии по остановке «Северного потока — 2».

«Канцлер ФРГ Олаф Шольц поручил остановить сертификацию газопровода «Северный поток — 2». Ну что ж. Добро пожаловать в новый мир, в котором уже скоро европейцы будут платить 2000 евро за тысячу кубов газа!» — написал Медведев 22 февраля в своем Twitter. Отметим, сейчас газ в Европе стоит около 900 долларов за тысячу кубов.

Ранее Шольц заявил, что дал поручение Минэкономики связаться с немецким регулятором, чтобы остановить сертификацию российского газопровода после признания ЛНР и ДНР.

29 декабря глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что газопровод «Северный поток — 2» полностью готов к работе. Подводная труба была достроена ещё в сентябре 2021 года. Газопровод состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

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Комментарии (39)

altnec
Едведросович опять запил.
aborigenSPB
А самого то персонажа предупредили о том, что он лишится всех своих активов за рубежом, а сынишку депортируют в Россию ухаживать за уточками на "фазенде" папы?
Или господин забыл на чьи налоги развернулся?
Добро пожаловать в старый мир, Дмитрий Анатольевич!
Leo.S
Его из запоя вывели? Но не без последствий, судя по заявлениям.
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